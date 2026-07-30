Wonder Boy: The Dragon's Trap per Xbox One in offerta su Instant Gaming a meno di 5 euro

Se volete riscoprire un classico dell'era a 8-bit rivisitato in chiave moderna, su Instant Gaming c'è Wonder Boy: The Dragon's Trap per Xbox One a meno di 5 euro. Sullo store digitale il costo viene mostrato a 3,99€ netti, a cui corrisponde lo sconto dell'80% visibile a schermo. Aggiungendo l'IVA al 22%, l'importo totale da versare al momento del checkout sale a 4,87€. Rispetto al prezzo di listino di 20,00€ fissato dal produttore, la somma risparmiata nelle vostre tasche è pari a 15,13€, con un ribasso effettivo del 75,7%. Potete accedere direttamente al negozio di key per effettuare l'acquisto e riscattare il codice sul vostro profilo Microsoft.

Gameplay 2D a scorrimento

In Wonder Boy: The Dragon's Trap vi trovate nei panni dell'eroe che, dopo aver sconfitto il Drago Mecha, cade vittima di una maledizione che lo trasforma in un essere metà umano e metà rettile. La struttura di gioco combina l'esplorazione bidimensionale all'azione a scorrimento, chiedendovi di attraversare scenari interconnessi per eliminare diversi draghi e trovare una cura. Durante l'avventura potete sbloccare e alternare varie trasformazioni animali, come l'Uomo-Lucertola, l'Uomo-Topo, l'Uomo-Piranha, l'Uomo-Leone e l'Uomo-Falco, ciascuna dotata di abilità uniche indispensabili per superare ostacoli e accedere a nuove aree della mappa.

Il remake curato da Lizardcube si distingue per un comparto visivo interamente ridisegnato a mano e per una colonna sonora riarrangiata con strumenti reali, offrendo la possibilità di passare in qualsiasi momento dalle grafiche e musiche moderne al comparto 8-bit originale. La chiave acquistata sblocca la versione digitale per Xbox One, utilizzabile senza problemi anche su Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità dell'hardware Microsoft. Ma volendo c'è anche la versione PC Steam, che però costa un po' di più.