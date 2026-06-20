Akihiro Hino ha raccontato il valore del legame con i fan e di Megaton Musashi per il ritorno al successo di Level-5

Il ritorno di Inazuma Eleven: Victory Road ha colmato un vuoto durato dieci anni, un periodo in cui Level-5 ha dovuto interrogarsi su come rendere attraente il franchise per un pubblico ormai cresciuto. Akihiro Hino ha confessato all rivista Famitsu che una svolta decisiva è arrivata grazie a un progetto che si è rivelato essere più significativo di quanto le vendite non facciano pensare: Megaton Musashi .

Fan e bei giochi

Hino ha ricordato con ironia lo sviluppo di questo gioco d'azione descrivendolo come una sorta di riabilitazione emotiva. Durante quel periodo, il CEO ha dichiarato di aver riscoperto la sua risposta alla domanda su cosa significhi realmente connettersi con il proprio pubblico.

"Non si tratta di lavorare sodo perché ci aspettiamo grandi vendite", ha spiegato Hino, "ma di dare il massimo se c'è anche una sola persona là fuori che lo sta aspettando sinceramente. Ho capito che è l'unico modo in cui dovrebbe essere." Ha poi aggiunto che, in quel momento, "c'erano degli appassionati su YouTube che realizzavano costantemente video sui giochi dello studio, e che non sarebbe un'esagerazione affermare di aver creato il gioco proprio per loro." Secondo Hino, questa è la base dell'intrattenimento: se non crei qualcosa per qualcuno, non otterrai mai un prodotto davvero valido.

Questa filosofia ha radici profonde nella storia della compagnia. Hino ha infatti citato l'esempio della serie Professor Layton, nata con l'idea specifica di realizzare un gioco che piacesse alle madri. Per il CEO, il segreto per ottenere dei successi risiede proprio nel visualizzare un destinatario molto chiaro, immaginando a fondo cosa possa renderlo felice o commuoverlo.

L'esperienza maturata con Megaton Musashi ha dato a Hino la sicurezza necessaria per affrontare il ritorno di Inazuma Eleven. Vedere la risposta positiva dei fan lo ha convinto che anche Victory Road avrebbe potuto avere successo. Un dato interessante emerso dall'intervista è che, nonostante i numerosi rinvii subiti negli anni, il periodo di sviluppo effettivo del gioco è stato molto più breve di quanto si potesse pensare. Il motivo, secondo Hino, è che una volta identificato con chiarezza il pubblico ideale, il processo creativo è diventato molto più fluido ed efficace.