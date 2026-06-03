La protagonista di God of War Laufey viene descritta dagli autori

La protagonista di God of War Laufey è stata descritta dagli autori del gioco, in particolare il narrative director Jimmie Meyers e la lead writer Elize Morgan, che hanno parlato di Faye e delle sue tante peculiarità.

"Le storie si sono spesso concentrate su Faye, ma sempre attraverso lo sguardo di altre persone e tramite ciò che Faye significava per loro", ha raccontato Meyers. "E anche se in Ragnarok abbiamo trascorso un po' di tempo con lei, non l'abbiamo davvero conosciuta."

"Quello che sappiamo è che era la guardiana di Midgard, la protettrice dei giganti, e che l'Ascia del Leviatano è stata forgiata per lei", ha detto invece la Morgan. "Tuttavia, sappiamo anche che ha incontrato Kratos nel momento più difficile della sua vita, che ha avuto Atreus con lui e che ha insegnato tutto ciò che conosceva a suo figlio per prepararlo."

"Ma dietro tutto questo c'era una donna che custodiva molti segreti e non ha mai rivelato tutto nemmeno alle persone a lei più vicine", ha continuato la lead writer di God of War Laufey.