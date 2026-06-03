Cory Barlog e Ariel Lawrence raccontano God of War Laufey

Attualmente responsabile creativo di Santa Monica Studio, Cory Barlog ha intervistato Ariel Lawrence, game director di God of War Laufey, al fine di farle raccontare la sua esperienza con il gioco, che si pone come un'evoluzione naturale dell'universo di God of War.

L'avventura non sarà un prequel, bensì si svolgerà subito dopo la morte di Faye, l'evento che ha dato origine al viaggio di Kratos e Atreus in God of War del 2018. "Volevamo partire esattamente dal punto in cui si trovavano i giocatori", ha spiegato Lawrence.

"Faye è morta e si ritrova nell'aldilà degli dei. Lì scopre qualcosa che la porta a dubitare della sicurezza di Kratos e Atreus e decide di trovare un modo per tornare ad aiutarli." L'ambientazione ultratterrena consentirà al team di introdurre nuove mitologie, come da tradizione per la saga.

"È il luogo da cui tutta la magia ha origine e nel quale tutta la magia ritorna", ha spiegato la game director. "Possiamo esplorare cosa accade quando culture e pantheon diversi si ritrovano nello stesso posto."