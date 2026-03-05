Onimusha: Way of the Sword si mostra in un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplay

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che offre una panoramica completa sul progetto, introducendo trama, personaggi e gameplay. L'avventura è ambientata nel periodo Edo, in una Kyoto carica di storia e miti oscuri, scenario ideale per raccontare un conflitto che intreccia la dimensione umana con quella demoniaca.

Tra i protagonisti del Capcom Spotlight andato in onda questa notte c'era anche Onimusha: Way of the Sword , il capitolo che segna il ritorno della storica serie action adventure di Capcom e uno dei titoli di punta dell'anno per PS5, Xbox Series X|S e PC .

Un panoramica in vista dell'uscita nel 2026

Il protagonista è Miyamoto Musashi, reinterpretazione originale del leggendario spadaccino giapponese. Dopo la morte, Musashi torna in vita con un guanto Oni che gli conferisce poteri sovrannaturali e da quel momento la sua nuova missione e ragione di vita è dare la caccia ai Genma, demoni che stanno devastando la Terra.

Way of the Sword si presenta come un action-adventure in terza persona dai combattimenti rapidi, tecnici e brutali. Il sistema di combattimento enfatizza parate, contrattacchi e spettacolari mosse finali. Tra le tecniche speciali spicca il Break Issen, che consente di eliminare istantaneamente un nemico quando la sua resistenza è al minimo.

Il guanto Oni permette inoltre di recuperare salute e scatenare abilità devastanti. Oltre alla katana, Musashi può utilizzare diverse armi: nel trailer lo vediamo padroneggiare una lancia e una coppia di lame, ampliando le possibilità offensive e la varietà delle combo.