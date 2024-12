Caves of Qud si impone a sorpresa tra i giochi con la valutazione più alta del 2024, per le prime recensioni

A guardare queste primissime recensioni, il gioco è al momento addirittura quello con la valutazione più alta in assoluto del 2024, con un bel "95" sia su Metacritic che su OpenCritic che lo pone al di sopra di tutti gli altri giochi usciti quest'anno, anche se ovviamente la quantità di valutazioni è ancora talmente basse da lasciare totalmente aperta la questione, in attesa di altre recensioni.

Bisogna dire che, per quanto riguarda le recensioni ufficiali da parte della stampa, queste sono ancora pochissime e non consentono di effettuare una panoramica completa: in sostanza si tratta solo di 5 voti da parte di altrettante testate ufficiali, tra le quali c'è anche Multiplayer.it con la sua recente recensione di Caves of Qud .

C'è un nuovo protagonista a sorpresa tra i giochi con la valutazione più alta del 2024 : si tratta di Caves of Qud , un gioco roguelike che si sta imponendo a sorpresa all'attenzione di molti, anche grazie alle entusiastiche risposte di critica e pubblico già in questa prima fase.

Una lunga storia

In ogni caso, risultano notevoli anche le valutazioni degli utenti, sia sugli aggregatori, dove sostanzialmente viene ribadito l'ottimo giudizio della critica, sia nelle recensioni degli utenti su Steam, dove il titolo viaggia con un ritmo davvero impressionante.

Caves of Qud ha il 95% di recensioni positive su Steam con quasi 9.000 valutazioni registrate, stesso tasso rilevato nelle recensioni più recenti nel corso degli ultimi 30 giorni, ovvero il periodo in cui il titolo ha raggiunto la sua versione di lancio.

Caves of Qud ha una lunga storia, essendo stato in sviluppo per una quantità di anni veramente impressionante, ma che riflettono il livello di ambizione di questo titolo. Richiama i vecchi RPG roguelike costruiti con grafica in ASCII, avvicinandosi proprio all'originale Rogue in questo senso, ed è rimasto in accesso anticipato su Steam per ben 9 anni prima di raggiungere la sua versione definitiva questo mese, precisamente il 5 dicembre su PC.

Ricorda un po' Dwarf Fortress per impostazione e complessità, ma Caves of Qud risulta ancora più profondo e ampio, mettendo in scena una quantità di variabili e situazioni diverse veramente impressionante. Si tratta di un RPG roguelike ad ambientazione fantascientifica incentrato su narrazione e gameplay emergente, incentrato su una simulazione stratificata che porta a evoluzioni imprevedibili del mondo di gioco.

Con elementi costruiti a mano e altri generati in maniera procedurale, Caves of Qud riesce a mettere in scena un mondo che sembra davvero vivo e in grado di modificarsi ed evolversi in tante maniere diverse e imprevedibili, dando vita a un gioco che è davvero diverso da qualsiasi altra cosa.