Il possibile prezzo di NVIDIA RTX 5080 trapela online e sembra piuttosto inquietante

Il prezzo riportato dallo youtuber fa riferimento al mercato australiano, dunque è possibile che ci possano essere variazioni sui mercati locali e una trasposizione diretta potrebbe non essere del tutto corretta come previsione, ma intanto può dare un'idea dei livelli che potrebbero raggiungere le nuove GPU.

A riferirlo è lo youtuber Vex che sostiene di aver ricevuto delle informazioni riservate, ma questo ovviamente non può essere verificato e va dunque preso come una semplice voce di corridoio, che tuttavia può risultare interessante perché è difficile escludere a priori un dato di questo tipo, considerando anche i precedenti.

Siamo ovviamente di fronte a una voce di corridoio, ma considerando l'andamento del mercato non è proprio da escludere: secondo un presunto leak, il prezzo di NVIDIA GeForce RTX 5080 sarebbe trapelato online e risulterebbe piuttosto inquietante, arrivando a 1.500 dollari.

Non sarà nemmeno la più cara

In base a quanto riferito da Vex, NVIDIA GeForce RTX 5080 dovrebbe dunque costare 2.544 dollari australiani in base alle informazioni fornite allo youtuber, che si tradurrebbero in circa 1.500 dollari statunitensi.

Si tratterebbe di un prezzo non proprio alla portata di tutti, ma alquanto credibile per quanto riguarda il costo al lancio di una scheda di nuovissima generazione da NVIDIA.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che NVIDIA RTX 5080 sarà la prima ad arrivare nei negozi, dunque è probabile che sia anche la prima su cui si avranno informazioni specifiche per quanto riguarda il prezzo, con la RTX 5090 prevista in seguito e solo in un momento successivo anche la RTX 5070.

Per quanto riguarda il periodo di uscita annunciato, la nuova GPU arriverà a metà gennaio sul mercato, dopo una presentazione che avverrà nel corso del CES 2025 all'inizio dell'anno, con la RTX 5090 prevista un paio di settimane più tardi.

Per quanto ne sappiamo al momento, NVIDIA RTX 5080 dovrebbe essere equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7 e caratterizzata da una velocità di trasferimento che arriva fino a 32 Gbps, rappresentando così una notevole evoluzione sulla serie precedente.