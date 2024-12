Il Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe di Belkin è al prezzo minimo storico su Amazon

Il Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe di Belkin è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 60% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon , che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni secondo l'e-commerce è 99,99€.

Come funziona il caricabatteria wireless 2 in 1

Questa base di ricarica wireless permette di posizionare il vostro smartphone con allineamento magnetico ed è perfetto per tenere lo smartphone sollevato di fronte a voi, così da usare mentre si carica. Inoltre, ha uno spazio per ricaricare anche un paio di auricolari, sempre con ricarica wireless.

Il caricabatteria wireless 2 in 1 senza dispositivi connessi

Potete tenere lo smartphone sia in posizione verticale che in orizzontale, così da poterlo usare per guardare dei video o per fare Face Time con amici e famigliari. La ricarica MagSafe va a 15 W.