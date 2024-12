Pokémon GO si aggiorna con una novità molto utile e attesa dai giocatori

Si tratta di un aggiornamento completamente gratuito che porta il software a una nuova versione, e ha come caratteristica principale questo ampliamento dello spazio disponibile per tutti i trainer, cosa che può tornare particolarmente utile un po' a qualsiasi tipo di giocatore di Pokémon GO.

Una novità che semplifica la vita

Potete trovare la stringata descrizione dell'aggiornamento a questo indirizzo, ma non sembrano esserci altri elementi oltre alla fondamentale estensione dello spazio a disposizione.

Un'immagine di Pokémon GO

L'update porta "Fino a 500 slot nello Spazio Pokémon e nella Borsa, fino a 9.300 slot nello Spazio Pokémon e fino a 8.300 slot nello spazio Borsa", come riferito da Niantic.

"Fate un salto nel negozio per acquistare questi ampliamenti spazio e fare scorta di oggetti in tempo per la stagione natalizia". Si tratta dunque di ampliamenti che vanno acquistati attraverso il negozio ufficiale di Pokémon GO, ma che sono stati messi a disposizione solo da queste ore.

Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto Pokémon GO City Safari arrivare a Milano, mentre continuano le novità per quanto riguarda GCC Pokémon Pocket.