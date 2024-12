La Mini Stampante per Smartphone Fujifilm è al minimo storico su Amazon, perfetto per le feste di Capodanno

Se volete immortalare all'ultimo dell'anno i vostri festeggiamenti con gli amici e i famigliari, potete acquistare una Mini Stampante per Smartphone, la Fujifilm Instax mini Link 3 , che si trova ora al prezzo minimo storico su Amazon Italia , con un -29% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è 139.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre come detto. Se fate l'ordine subito, avrete modo di ottenere il prodotto entro l'ultimo dell'anno. La stampante è venduta e spedita da Amazon.

Le caratteristiche della Fujifilm Instax mini Link 3

Questa Mini Stampante per Smartphone è perfetta per stampare in modo rapido sul momento le vostre fotografie preferite: richiede solo 15 secondi per la stampa e 90 secondi per lo sviluppo della pellicola. Il dispositivo è piccolo e leggero: le foto sono da 62 x 46 mm.

I colori della Fujifilm Instax mini Link 3

Permette anche di creare dei collage con layout da 2, 4 o 6 foto, creando un effetto da cabina per fototessere. Permette anche di impostare gli effetti AR con l'app Instax Air Studio, combinando sfondi, decorazioni ed effetti animati.