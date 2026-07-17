La scheda video SOYO RTX 5050 8 GB è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la GPU SOYO RTX 5050 da 8 GB a 300,15 €, ma con il codice ITVS030 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della GPU SOYO
Prima di tutto, la scheda video è proposta nella colorazione bianca e offre esperienze di gioco fluide. Si basa su un processo chip a 6 nm per combinare efficienza e prestazioni, oltre ad essere dotata di 8 GB di memoria video GDDR6 ad alta velocità. A contribuire è l'interfaccia PCI Express 5.0x16 che migliora le prestazioni complessive. Si tratta quindi di un prodotto ideale per il gaming e per svolgere diverse attività senza problemi.
Il prodotto è spedito dalla Francia, quindi lo riceverai entro pochissimi giorni. Ricordiamo che è attualmente disponibile anche la scheda video SOYO NVIDIA GeForce RTX 5060TI 8GB. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.