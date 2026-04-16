LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro mostra la sua Batcaverna in un nuovo video

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo video di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, in questo caso incentrato sulla Batcaverna, spiegando le caratteristiche di questa e le funzioni che ricopre all'interno del gioco.

Considerando che il gioco è considerato "l'esperienza definitiva di Batman", almeno nella sua forma LEGO, possiamo aspettarci grandi cose anche dalla Batcaverna presente al suo interno, che in effetti si presenta decisamente ampia e complessa.

Come riferito nel video, la caverna in questione è prima di tutto piena di pipistrelli e di "ciò che lasciano dietro di loro i pipistrelli", cosa facilmente prevedibili, e anche paura, tanto per non farsi mancare nulla.