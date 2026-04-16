LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro mostra la sua Batcaverna in un nuovo video

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo video di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, in questo caso incentrato sulla Batcaverna, spiegando le caratteristiche di questa e le funzioni che ricopre all'interno del gioco.
Considerando che il gioco è considerato "l'esperienza definitiva di Batman", almeno nella sua forma LEGO, possiamo aspettarci grandi cose anche dalla Batcaverna presente al suo interno, che in effetti si presenta decisamente ampia e complessa.
Come riferito nel video, la caverna in questione è prima di tutto piena di pipistrelli e di "ciò che lasciano dietro di loro i pipistrelli", cosa facilmente prevedibili, e anche paura, tanto per non farsi mancare nulla.
Un vero e proprio quartier generale
La Batcaverna di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha una notevole importanza: oltre a rappresentare il centro nevralgico della preparazione delle missioni e il quartier generale dove si ritrovano i vari protagonisti, ha anche diverse caratteristiche nuove. [embed yt= 4rYgO1ZIHjA]In particolare, come mostrato nel video qui sopra, la Batcaverna potrà essere espansa nel corso del gioco, aggiungendovi diversi elementi per personalizzarla.
Potremo dunque aggiungere strumentazioni, arredamenti e aree tematiche, oltre a contenere un enorme guardaroba con tutti i costumi della storia di Batman, in linea con la filosofia di questo gioco che punta a rappresentare la somma dell'intera esperienza della serie.
Di recente abbiamo visto che il gioco include Absolute Batman, mentre il video precedente aveva annunciato la nuova data di uscita anticipata al 22 maggio.