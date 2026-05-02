Crimson Desert riceve la patch 1.05: arrivano la Rivincita dei boss, i Nuovi Blocchi e numerose migliorie

La "Rivincita con i boss" è una nuoiva meccanica che, come suggerisce il nome stesso, permette di riaffrontare in qualsiasi momento i boss già sconfitti in precedenza. Per farlo basta recarsi nel posto in cui sono stati sconfitti la prima volta per trovare i "Frammenti di memoria" (segnalati anche in mappa) e attivare la rivincita. Ci sono due modalità differenti per la Rivincita: Ricordi, che ripropone il boss esattamente com'era al primo incontro, e Risonanza, che scala le sue statistiche in base alla progressione del giocatore, per chi cerca una sfida più alta. Sono disponibili fin da subito ben 69 boss, e i consumabili usati durante la rivincita vengono ripristinati al termine dello scontro, evitando sprechi e incentivando la sperimentazione.

Le altre novità maggiori

Tra le aggiunte della patch troviamo anche il sistema dei "Nuovi blocchi", che va a ripopolare di nemici le roccaforti precedentemente liberate. Le note spiegano che "i Nuovi blocchi si verificheranno con una certa probabilità nelle roccaforti che soddisfano specifici requisiti di tempo e condizioni", attivandosi dopo caricamenti o riposi. Il giocatore può regolare la frequenza tramite tre impostazioni. È possibile sceglierete tra Stabile, Conflitto e Guerra, che determinano quanto spesso le 13 fazioni coinvolte tenteranno di prendere il controllo di 23 diverse strutture. Gli sviluppatori anticipano inoltre che i nemici dei Nuovi blocchi verranno resi più minacciosi nelle patch future, segno che questo sistema è destinato a crescere.

La patch introduce anche nuovi animali leggendari, come l'Aquila di ferro e l'Ara giacinto, oltre alla creatura Cinghiale del Dio della Montagna, tutti ottenibili al soddisfacimento di condizioni specifiche. Arrivano inoltre un negozio dedicato agli oggetti di travestimento, nuovi articoli nei negozi esistenti e vari miglioramenti alla raccolta, agli enigmi e alle interazioni con il mondo. Tra le aggiunte minori ma utili figurano la possibilità di raccogliere finalmente i lingotti d'oro prima inottenibili e nuove interazioni per oche e anatre.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento introduce la funzione Multi‑Frame Generation per le GPU NVIDIA compatibili e l'opzione "Miglioramento nitidezza modalità schermo" su PS5 e Xbox Series X|S. Non mancano infine numerose correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità e un aggiornamento generale della localizzazione. Per l'elenco completo dei cambiamenti è possibile consultare le note ufficiali su Steam.