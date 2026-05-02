Saros, Diablo 4: Lord of Hatred o NTE? Cosa giocherete questo fine settimana?

Una panoramica delle novità maggiori della settimana

Saros è un'esclusiva PS5 di stampo fantascientifico, che combina azione in terza persona, elementi da bullet hell, sparatutto e componenti roguelike, rappresentando un'evoluzione naturale del lavoro svolto dallo studio con Returnal. Il gioco ci porta sulla colonia perduta di Carcosa, un pianeta alieno avvolto da un'eclissi permanente e popolato da creature ostili. Il protagonista è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer interpretato da Rahul Kohli, determinato a ritrovare la persona che sta cercando. Durante le spedizioni il giocatore affronta combattimenti intensi contro creature aliene e, in caso di morte, riparte dalla base per tentare nuovamente l'incursione. Ogni spedizione è diversa dalla precedente grazie a variazioni di ambienti, nemici e situazioni, incoraggiando a migliorarsi di volta in volta. Nel complesso il gioco si è rivelato un'avventura intensa e unica nel suo genere, ve ne parliamo nella nostra recensione di Saros.

Lord of Hatred è la seconda espansione di Diablo 4 e prosegue la storia dopo Vessel of Hatred, portando i giocatori nella nuova regione di Skovos. Al centro della campagna c'è il ritorno di Mephisto, la cui rinascita minaccia Sanctuary. L'espansione introduce due nuove classi, Paladino e Stregone, nuovi sistemi di gioco ed eventi endgame, ampliando in modo significativo contenuti e personalizzazione.

Cambiando completamente genere, Neverness to Everness, o NTE per gli amici, è un action GDR free-to-play con meccaniche gacha ambientato in un grande mondo aperto in stile urban fantasy liberamente esplorabile. Il titolo propone un mix di meccaniche di gameplay che ricordano titoli come Genshin Impact e la serie GTA, con combattimenti ricchi d'azione in cui controlliamo vari personaggi dotati di abilità uniche e la possibilità esplorare la città a bordo di veicoli di vario genere, prendere parte ad attività secondarie di vario genere, gare clandestine e così via.

Questa settimana abbiamo visto anche il debutto di Aphelion, nuovo action adventure sci-fi di Don't Nod che ci porta ad esplorare l'inospitale pianeta alieno Persephone dalla prospettiva di due astronauti, Ariane e Thomas. Purtroppo, nonostante delle buone promesse e idee interessanti, il titolo non è riuscito a convincerci del tutto, come potrete leggere nella nostra recensione di Aphelion. Sempre nell'ultima settimana sono arrivati anche il picchiaduro Invincible VS, le corse su due ruote di MotoGP 26.

E voi? Dedicherete il weekend a una delle novità appena uscite, continuerete con qualche titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.