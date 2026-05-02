Perché Nintendo raramente abbassa i prezzi dei suoi giochi? Lo spiega Reggie Fils-Aimé

Per molti giocatori è quasi un dato di fatto: i giochi Nintendo raramente scendono di prezzo , e quando accade si tratta di sconti modesti, soprattutto se confrontati con quelli di altri publisher che applicano riduzioni consistenti, in alcuni casi anche pochi mesi dopo il lancio. Una percezione talmente radicata da essere diventata parte della "Nintendo difference" agli occhi del pubblico.

La qualità ha un prezzo

"La mentalità di Nintendo è questa: quando pubblichiamo un gioco, è completo", ha dichiarato Fils‑Aimé in un'intervista con NYU Game Center. "È pronto per essere giocato. Non c'è una patch del day one che richiede tre ore di download. Fa parte di un modo di pensare diverso. Io paragono tutto questo a quella che definisco l'"artigianalità di Kyoto". La sede dell'azienda è a Kyoto, antica capitale imperiale, famosa per la qualità delle sue lavorazioni: tessuti, ceramiche, porcellane. Sono convinto che Nintendo, come azienda, abbia esattamente quella stessa mentalità".

Per rendere l'idea, Reggie cita The Legend of Zelda: Breath of the Wild: a quasi dieci anni dall'uscita, la versione Nintendo Switch non ha mai ricevuto un taglio di prezzo permanente da parte dell'azienda. Eventuali ribassi sono iniziative temporanee dei rivenditori, non decisioni interne.

"Vogliamo creare i giochi migliori, pubblicarli completi di tutte le loro funzionalità e, di conseguenza, ed è qui che a volte i clienti storcono il naso, non scontiamo i nostri giochi. Breath of the Wild non ha mai ricevuto un taglio di prezzo dal giorno del lancio. Mai. Ogni tanto i rivenditori possono decidere di fare qualcosa, ma l'azienda non ha mai applicato sconti. Fa parte del processo: realizziamo il miglior prodotto possibile, lo pubblichiamo completo e chiediamo un prezzo equo, un prezzo che non cambierà mai".