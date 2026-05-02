I monitor KTC tornano in sconto su AliExpress con tanti coupon per risparmiare

Su AliExpress sono di nuovo in sconto i monitor KTC. Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.
Prima di riepilogare le offerte con i codici da riscattare, specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:
- Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
- Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
- Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €
Monitor KTC in sconto e codici da riscattare
Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato, basterà aprire i link e verrai direttamente indirizzato alla pagina del prodotto. Ecco tutti i monitor in sconto:
- Monitor KTC da 24" IPS 1440P e 180Hz, disponibile a 156,80 € a questo link. Usa i codici ITCD15 o CDIT15 per risparmiare altri 15€
- Monitor KTC da 27" 2560×1440 QHD 210 Hz, disponibile a 168,43 € a questo link. Usa i codici ITCD15 o CDIT15 per risparmiare altri 15€
- Monitor Smart da 32" UHD con altoparlanti, disponibile a 236,57 €. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €
- Monitor curvo da 32" QHD e 180Hz, disponibile a 165,64 €. Usa i codici ITCD15 o CDIT15 per risparmiare altri 15 €
- Monitor curvo da 34" WQHD e 165Hz, disponibile a 274,99 €. Usa i codici ITCD30 o CDIT30 per risparmiare altri 30 €