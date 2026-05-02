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I monitor KTC tornano in sconto su AliExpress con tanti coupon per risparmiare

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor e non vuoi spendere troppo, i prodotti KTC sono nuovamente in sconto su AliExpress a prezzi molto interessanti. Ecco tutti i codici da riscattare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/05/2026
Monitor KTC

Su AliExpress sono di nuovo in sconto i monitor KTC. Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Prima di riepilogare le offerte con i codici da riscattare, specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:

  • Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Monitor KTC in sconto e codici da riscattare

Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato, basterà aprire i link e verrai direttamente indirizzato alla pagina del prodotto. Ecco tutti i monitor in sconto:

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