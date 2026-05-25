Samsung estende la promozione sui monitor selezionati: fino al 4 giugno puoi avere uno sconto su una vasta gamma di modelli

Samsung ha attivato una promozione che consente di risparmiare il 20% su diversi monitor PC a marchio Samsung inclusi nei Prodotti Promozionati. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice "MONITOR" in fase di acquisto sul sito ufficiale Samsung Shop Online oppure tramite app.
L'offerta si applica esclusivamente ai modelli inclusi nell'elenco ufficiale e non è cumulabile con altri codici sconto emessi da Samsung e utilizzabili sugli stessi canali. Restano valide le condizioni generali di vendita del Samsung Shop. Tra i dispositivi inclusi figurano monitor da gaming, Smart Monitor e modelli ultrawide. La promo è stata estesa fino al 4 giugno 2026.
Ulteriori dettagli sui monitor inclusi nella promozione
Tra i monitor inclusi sono presenti modelli come Odyssey G55C da 32 pollici QHD, Smart Monitor M5 da 32 pollici, Smart Monitor M7 da 43 pollici UHD, Odyssey G5 da 34 pollici Ultra WQHD e Odyssey OLED G9 da 49 pollici, insieme a numerosi altri modelli identificati da specifici codici prodotto. Puoi accedere alla pagina e alla promozione direttamente tramite questo link. Ecco, di seguito, i codici prodotti specifici:
- LS32CG552EUXEN
- LS32FM500EUXEN
- LS49DG950SUXEN
- LS43FM702UUXEN
- LC34G55TWWPXEN
- LS27D396GAUXEN
- LS27C902PAUXEN
- LS27FM500EUXEN
- LS27FG810SUXEN
- LS34C500GAUXEN
- LS34DG850SUXEN
- LS49DG934SUXEN
- LS27FG602EUXEN
- LS57CG952NUXEN
- LS32D396GAUXEN
- LS32FM900SUXEN
- LS37FG750EUXEN
- LS27FG602SUXEN
- LS55CG970NUXEN
- LS27HG612SUXEN
- LS32D700EAUXEN
- LS40FG750EUXEN
- LS27HG402EUXEN
- LS27DG600SUXEN
- LS27CG552EUXEN
- LS32DG800SUXEN
- LS49F950UAUXEN
- LS32FM801UUXEN
- LS49DG910SUXEN
- LS27FG702EUXEN
- LS32FG810SUXEN
- LS32FM700UUXEN
- LS27FG502SUXEN
- LS37D700EAUXEN
- LS37D800UAUXEN
- LS27DG610SUXEN
- LS27FG502EUXEN
- LS49C950UAUXEN
- LS27FG900XUXEN
- LS43CG700NUXEN
- LS27DG500EUXEN
- LS27DG702EUXEN
- LS32D390GAUXEN
- LS49FG910EUXEN
Quale modello vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti.
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