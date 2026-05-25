Samsung estende la promozione sui monitor selezionati: fino al 4 giugno puoi avere uno sconto su una vasta gamma di modelli

Samsung ha attivato una promozione che consente di risparmiare il 20% su diversi monitor PC a marchio Samsung inclusi nei Prodotti Promozionati. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice "MONITOR" in fase di acquisto sul sito ufficiale Samsung Shop Online oppure tramite app.

L'offerta si applica esclusivamente ai modelli inclusi nell'elenco ufficiale e non è cumulabile con altri codici sconto emessi da Samsung e utilizzabili sugli stessi canali. Restano valide le condizioni generali di vendita del Samsung Shop. Tra i dispositivi inclusi figurano monitor da gaming, Smart Monitor e modelli ultrawide. La promo è stata estesa fino al 4 giugno 2026.