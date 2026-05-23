Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 costa pochissimo: risparmia 30 € e recupera anche Alan Wake Remastered

Se non hai ancora recuperato Alan Wake 2, la Deluxe Edition per PS5 è attualmente su Amazon a soli 29,15 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 51%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza completa
Questa edizione include diversi contenuti per offrirti un'esperienza ancora più completa e immersiva, tra cui:
- Gioco base
- Edizione digitale di Alan Wake Remastered
- Pass espansione (Night Springs e Lake House)
- Copertina reversibile con grafica esclusiva
- Skin Fucile del nord per Saga
- Skin Fucile Parliament per Alan
- Giacca a vento cremisi per Saga
- Abito da celebrità per Alan
- Ciondolo lanterna per Saga
- Abiti Alan Wake classici
Se sei alla ricerca di un survival horror, questo titolo è estremamente immersivo. Tuttavia, i più esigenti potrebbero riscontrare qualche problema di varietà per quanto concerne ambientazioni, nemici e armi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.
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