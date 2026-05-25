La tastiera SteelSeries Apex 3 RGB con poggiapolsi magnetico costa meno di 50 € su Amazon

Se cerchi una nuova tastiera, la SteelSeries Apex 3 è su Amazon a soli 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 38%. Per correttezza specifichiamo che non si tratta del prezzo minimo storico. Se sei interessato ugualmente, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Controlli multimediali dedicati e altre caratteristiche

Si tratta di una tastiera a membrana con switch silenziosi per oltre 20 milioni di pressioni e illuminazione RGB a 10 zone per effetti personalizzati. Il prodotto è dotato anche di un poggiapolsi magnetico per offrirti il massimo comfort durante sessioni prolungate di gioco, studio o lavoro. Inoltre, è presente un rullo metallico cliccabile e tasti multimediali per regolare volume e impostazioni al volo.

Tastiera SteelSeries Apex 3

Con i canali passacavi integrati potrai mentenere sempre tutto in ordine e non dovrai preoccuparti dei cavi. Infine, la tastiera è certificata IP32 contro danni accidentali da versamento di liquidi. Nel complesso è un prodotto apprezzato, ma assicurati che il firmware venga aggiornato regolarmente attraverso SteelSeries Engine.