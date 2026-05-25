Thick As Thieves, il nuovo stealth coop dal creatore di Deus Ex e Thief già in sconto su Instant Gaming

Il panorama dei giochi stealth ha un nuovo esponente che punta tutto sulla cooperazione e sulla pianificazione millimetrica. Sviluppato da OtherSide Entertainment, lo studio guidato da veterani del genere immersivo, Thick As Thieves si lancia nel mercato PC con una proposta fresca, incentrata su rapine dinamiche da affrontare in solitaria o insieme a un partner. Se stavate aspettando il momento giusto per infilarvi nei vicoli della fittizia città di Kilcairn, la nuova promozione permette di portarsi a casa la chiave Steam risparmiando fin da subito. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
L'arte del furto a prezzo di saldo
L'avventura debutta con una campagna introduttiva altamente rigiocabile, pensata per offrire diverse ore di contenuti tra contratti complessi e l'uso di gadget particolari, come i rampini a manovella. Il prezzo di listino ufficiale sulla piattaforma Valve è fissato a 4,99€. Grazie allo sconto odierno, la chiave digitale per PC viene proposta su Instant Gaming a un prezzo base di 3,49€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale per l'Italia di 4,26€ IVA inclusa.
Calcolando l'impatto sul prezzo finale al pubblico comprensivo dell'aliquota italiana al 22%, il risparmio si attesta sul 14,63%. Considerando che si tratta di una produzione arrivata sul mercato da meno di una settimana e già supportata da patch correttive mirate, la cifra richiesta risulta particolarmente invitante per chiunque cerchi un'esperienza tattica low-budget ma ricca di atmosfera nei panni di un ladro professionista. Qui trovate la nostra recensione.
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