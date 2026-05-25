Thick As Thieves, il nuovo stealth coop dal creatore di Deus Ex e Thief già in sconto su Instant Gaming

Il panorama dei giochi stealth ha un nuovo esponente che punta tutto sulla cooperazione e sulla pianificazione millimetrica. Sviluppato da OtherSide Entertainment, lo studio guidato da veterani del genere immersivo, Thick As Thieves si lancia nel mercato PC con una proposta fresca, incentrata su rapine dinamiche da affrontare in solitaria o insieme a un partner. Se stavate aspettando il momento giusto per infilarvi nei vicoli della fittizia città di Kilcairn, la nuova promozione permette di portarsi a casa la chiave Steam risparmiando fin da subito. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.