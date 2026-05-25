Il monitor Lenovo Legion da 27" è in offerta su Amazon: puoi acquistare questo modello (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor Lenovo Legion da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo sulla piattaforma del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 169,99€ (circa 5€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor da gaming Lenovo Legion da 27" in Full HD è progettato per offrire un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il pannello WLED con tecnologia IPS e risoluzione 1920 x 1080 pixel garantisce immagini nitide, colori vividi e ottimi angoli di visione.
Ulteriori dettagli sul monitor
Pensato per il gaming competitivo, integra le tecnologie FreeSync e G-Sync, che riducono tearing e disallineamenti dell'immagine. Il tempo di risposta estremamente basso, pari a 0,5 ms, assicura una reattività elevata anche nelle scene più rapide. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 240 Hz, con possibilità di overclock fino a 280 Hz, offrendo una fluidità superiore nelle sessioni di gioco più intense.
Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di porte HDMI e DisplayPort, garantendo compatibilità con diverse configurazioni hardware e facilità di collegamento. Il design è moderno e minimalista, con bordi ultrasottili su tre lati, che aumentano il senso di immersione.
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