Lo smartphone realme GT 7 con batteria Titan da 7000 mAh è al minimo storico

Lo smartphone realme GT 7 da 12+256 GB è su Amazon a 436,05 € rispetto al prezzo mediano di 489 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Design convincente e ottima autonomia
Questo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 9400e, per offrire prestazioni ottime, mentre la batteria ha una capacità di ben 7000mAh con ricarica rapida da 120 W (la ricarica completa richiede solo 45 minuti). Si tratta di un ottimo prodotto di fascia media, soddisfacente in tutti gli ambiti e che non presenta difetti particolari.
Nel complesso, la scheda tecnica è molto buona, con un design convincente e un'autonomia ottima. Tuttavia, il comparto fotografico non è molto soddisfacente, mentre il thermal throttling intacca le prestazioni. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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