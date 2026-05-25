Samsung lancia una nuova promozione per i monitor del 2026 con voucher dedicato: scopri i dettagli della promo e dei modelli

La promozione è accessibile inserendo il codice NEW10 durante la fase di acquisto . È previsto inoltre che, nel caso in cui il cliente disponga di un codice nominale, venga applicata la stessa identica offerta senza variazioni sulle condizioni. I modelli inclusi nella promozione fanno parte della nuova linea di monitor 2026.

I codici dei prodotti Samsung in promozione

Ecco i codici dei modelli inclusi nella promo:

LS27HG800SUXEN

LS27HG806EFXEN

LS32HG732SUXEN

LS32HG800SUXEN

LS32HG802ESXEN

LS40H850TAUXEN

Per accedere all'offerta basterà cliccare su questo link con cui verrai catapultato direttamente nella pagina dedicata. Tra i modelli acquistabili sono presenti il ViewFinity S8 S85TH che è un monitor da 40" curvo 1000R con risoluzione 5K2K WUHD pensato per la produttività e l'Odyssey OLED G8.

Quest'ultimo è un monitor gaming da 32 pollici 4K QD-OLED con 240 Hz e 0,03 ms di tempo di risposta. Supporta FreeSync Premium Pro e DisplayHDR True Black. Garantisce immagini fluide, colori profondi e massima reattività per il gioco competitivo.