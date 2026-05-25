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Samsung lancia una nuova promozione per i monitor del 2026 con voucher dedicato: scopri i dettagli della promo e dei modelli

Samsung attiva la promozione NEW10 dal 25 maggio al 14 giugno 2026, offrendo uno sconto su monitor 2026 selezionati acquistati su Samsung Shop Online o App.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/05/2026
Monitor Samsung

Samsung propone una nuova iniziativa promozionale dedicata ai monitor della gamma 2026, valida dal 25 maggio al 14 giugno 2026. L'offerta consente di ottenere uno sconto del 10% sui modelli selezionati, acquistabili tramite Samsung Shop Online oppure tramite Samsung Shop App.

La promozione è accessibile inserendo il codice NEW10 durante la fase di acquisto. È previsto inoltre che, nel caso in cui il cliente disponga di un codice nominale, venga applicata la stessa identica offerta senza variazioni sulle condizioni. I modelli inclusi nella promozione fanno parte della nuova linea di monitor 2026.

I codici dei prodotti Samsung in promozione

Ecco i codici dei modelli inclusi nella promo:

  • LS27HG800SUXEN
  • LS27HG806EFXEN
  • LS32HG732SUXEN
  • LS32HG800SUXEN
  • LS32HG802ESXEN
  • LS40H850TAUXEN

Per accedere all'offerta basterà cliccare su questo link con cui verrai catapultato direttamente nella pagina dedicata. Tra i modelli acquistabili sono presenti il ViewFinity S8 S85TH che è un monitor da 40" curvo 1000R con risoluzione 5K2K WUHD pensato per la produttività e l'Odyssey OLED G8.

It Viewfinity S8 40S85Th Ls40H850Tauxen 552106282

Quest'ultimo è un monitor gaming da 32 pollici 4K QD-OLED con 240 Hz e 0,03 ms di tempo di risposta. Supporta FreeSync Premium Pro e DisplayHDR True Black. Garantisce immagini fluide, colori profondi e massima reattività per il gioco competitivo.

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