Samsung lancia una nuova promozione per i monitor del 2026 con voucher dedicato: scopri i dettagli della promo e dei modelli

Samsung propone una nuova iniziativa promozionale dedicata ai monitor della gamma 2026, valida dal 25 maggio al 14 giugno 2026. L'offerta consente di ottenere uno sconto del 10% sui modelli selezionati, acquistabili tramite Samsung Shop Online oppure tramite Samsung Shop App.
La promozione è accessibile inserendo il codice NEW10 durante la fase di acquisto. È previsto inoltre che, nel caso in cui il cliente disponga di un codice nominale, venga applicata la stessa identica offerta senza variazioni sulle condizioni. I modelli inclusi nella promozione fanno parte della nuova linea di monitor 2026.
I codici dei prodotti Samsung in promozione
Ecco i codici dei modelli inclusi nella promo:
- LS27HG800SUXEN
- LS27HG806EFXEN
- LS32HG732SUXEN
- LS32HG800SUXEN
- LS32HG802ESXEN
- LS40H850TAUXEN
Per accedere all'offerta basterà cliccare su questo link con cui verrai catapultato direttamente nella pagina dedicata. Tra i modelli acquistabili sono presenti il ViewFinity S8 S85TH che è un monitor da 40" curvo 1000R con risoluzione 5K2K WUHD pensato per la produttività e l'Odyssey OLED G8.
Quest'ultimo è un monitor gaming da 32 pollici 4K QD-OLED con 240 Hz e 0,03 ms di tempo di risposta. Supporta FreeSync Premium Pro e DisplayHDR True Black. Garantisce immagini fluide, colori profondi e massima reattività per il gioco competitivo.
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