Orizzonti Pokémon: Stagione 3 è ora disponibile in chiaro su Boing

La nuova stagione si chiama "Aria di speranza" e verrà trasmessa in chiaro sul canale Boing del digitale terrestre dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 , con la possibilità peraltro di vedere gli episodi già trasmessi in TV sull'app ufficiale Boing e su Mediaset Infinity.

Nuove avventure per Liko e Roy

"Unisciti a Liko, Roy, Dot e Ult mentre scoprono di più sulla misteriosa nebbia rosa che minaccia i Pokémon in tutto il mondo", si legge nella presentazione, che illustra qualcosa della nuova sfida con cui i protagonisti avranno a che fare.

"Sempre più forti e con nuovi amici, tra cui il Lucario giallo di Roy in grado di megaevolversi, gli Allenatori affrontano gli Esploratori e si spingono verso nuovi orizzonti", si legge nella sinossi, piuttosto stringata ma ricca di aspettative sulle nuove avventure.

In precedenza avevamo visto l'arrivo della serie Orizzonti Pokémon su Netflix, mentre la Stagione 2 era approdata l'anno scorso già su Boing.

Si tratta di una serie TV animata che segue le avventure di Liko e Roy, insieme ai Locomonauti, alla ricerca del gruppo di Pokémon noto come i Sei Eroi e alla scoperta dei misteri che circondano Terapagos e l'Antico Avventuriero Lucius.

La serie è basata sui giochi della serie principale, inclusi i Pokémon e i personaggi dei giochi di nona generazione Pokémon Scarlatto e Violetto ma per la prima volta nella storia della serie animata, Orizzonti Pokémon presenta un cast di personaggi completamente nuovo e una trama più lineare, senza collegamenti con le serie precedenti.