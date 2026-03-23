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Preordina Starfield per PS5 su Amazon ed esplora più di 1.000 pianeti

Tra le proposte di Amazon troviamo Starfield per PS5 in preordine, in questo caso la versione standard. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/03/2026
Starfield PS5
Starfield
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Se sei curioso di provare il gioco di Bethesda su PS5, Starfield è attualmente in preordine su Amazon a 49,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso il gioco uscirà il 7 aprile 2026 e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Varie attività, vaste ambientazioni e pianeti da esplorare

Questa edizione per PS5 arriva in concomitanza con un aggiornamento gratuito, chiamato Rotte Libere. Sono previste diverse novità, tra cui la possibilità di volare tra spazio e pianeti senza caricamenti. Sarà inoltre possibile interagire con il resto dell'equipaggio all'interno dell'astronave, tra un viaggio e l'altro, mentre sono stati aggiunti nuovi oggetti da trovare come il materiale X-Tech. Nel complesso, si tratta di un'avventura colossale con una cornice fantascientifica.

Starfield supporterà PS5 Pro con due modalità grafiche potenziate Starfield supporterà PS5 Pro con due modalità grafiche potenziate

Il gameplay consente di navigare in tempo reale e restare stregati dal senso di scoperta, mentre la mole di attività offerte ti permetterà di giocare per innumerevoli ore. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare se ami il genere, in vista anche delle novità che vanno a limare le sbavature passate.

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