Preordina Starfield per PS5 su Amazon ed esplora più di 1.000 pianeti

Se sei curioso di provare il gioco di Bethesda su PS5, Starfield è attualmente in preordine su Amazon a 49,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso il gioco uscirà il 7 aprile 2026 e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Varie attività, vaste ambientazioni e pianeti da esplorare

Questa edizione per PS5 arriva in concomitanza con un aggiornamento gratuito, chiamato Rotte Libere. Sono previste diverse novità, tra cui la possibilità di volare tra spazio e pianeti senza caricamenti. Sarà inoltre possibile interagire con il resto dell'equipaggio all'interno dell'astronave, tra un viaggio e l'altro, mentre sono stati aggiunti nuovi oggetti da trovare come il materiale X-Tech. Nel complesso, si tratta di un'avventura colossale con una cornice fantascientifica.

Il gameplay consente di navigare in tempo reale e restare stregati dal senso di scoperta, mentre la mole di attività offerte ti permetterà di giocare per innumerevoli ore. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare se ami il genere, in vista anche delle novità che vanno a limare le sbavature passate.