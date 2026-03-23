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Lo smartphone POCO X8 Pro da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone POCO X8 Pro nel taglio da 8+256 GB con uno sconto che ti permetterà di risparmiare circa 90 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/03/2026
POCO X8 Pro

Se sei alla ricerca di uno smartphone e non vuoi spendere troppo, il POCO X8 Pro da 256 GB è su Amazon a 309,90 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 399,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 13 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno smartphone con buona autonomia e prestazioni convincenti

Questo smartphone è alimentato da un processore Dimensity 8500-Ultra, per offrire buone prestazioni a 360 gradi. La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e buona autonomia. Il display AMOLED da 6,59" è ultra-luminoso e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz per immagini fluide e reattive. Le cornici sottili, il telaio in metallo e la cover posteriore in vetro contribuiscono a una rigidità complessiva migliorata del 30%.

Le caratteristiche del POCO X8 Pro
Le caratteristiche del POCO X8 Pro

Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS. Tieni a mente che non è un prodotto di fascia alta, ma nel complesso si tratta di un buon dispositivo per chi non ha esigenze specifiche.

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