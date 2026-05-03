Nintendo Switch 2 cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il coupon dedicato e risparmia sull'acquisto della console

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Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione dell'ormai celebre console ibrida di Nintendo. Il design resta familiare, con Joy-Con aggiornati e una costruzione più solida, pensata per offrire maggiore ergonomia e durata nel tempo. Dal punto di vista tecnico, la console integra un hardware più potente, capace di supportare risoluzioni più elevate e prestazioni più fluide rispetto al modello precedente.
Ulteriori dettagli sulla console
In modalità dock, è possibile raggiungere output fino al 4K, mentre in portabilità il display migliorato offre colori più vividi e una maggiore luminosità. Le prestazioni sono ottimizzate anche grazie a tecnologie moderne come il DLSS, che consente di migliorare la qualità visiva senza compromettere la fluidità.
La Switch 2 punta molto anche sulla retrocompatibilità, permettendo di giocare ai titoli della prima Switch, spesso con miglioramenti grafici e tempi di caricamento ridotti. Non manca una rinnovata attenzione ai servizi online e alle funzionalità social. Per saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione/disamina della console stessa.