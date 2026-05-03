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Nintendo Switch 2 cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il coupon dedicato e risparmia sull'acquisto della console

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della Nintendo Switch 2. Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/05/2026
Switch 2

Se stavi cercando un'occasione per acquistare Nintendo Switch 2 potrebbe essere questo il momento adatto: su AliExpress è disponibile una promozione che fa calare il prezzo della console tramite l'applicazione del codice sconto ITCD60 (valore 60€) per un costo finale d'acquisto di 455,40€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione dell'ormai celebre console ibrida di Nintendo. Il design resta familiare, con Joy-Con aggiornati e una costruzione più solida, pensata per offrire maggiore ergonomia e durata nel tempo. Dal punto di vista tecnico, la console integra un hardware più potente, capace di supportare risoluzioni più elevate e prestazioni più fluide rispetto al modello precedente.

Ulteriori dettagli sulla console

In modalità dock, è possibile raggiungere output fino al 4K, mentre in portabilità il display migliorato offre colori più vividi e una maggiore luminosità. Le prestazioni sono ottimizzate anche grazie a tecnologie moderne come il DLSS, che consente di migliorare la qualità visiva senza compromettere la fluidità.

16X9 Nintendoswitch2

La Switch 2 punta molto anche sulla retrocompatibilità, permettendo di giocare ai titoli della prima Switch, spesso con miglioramenti grafici e tempi di caricamento ridotti. Non manca una rinnovata attenzione ai servizi online e alle funzionalità social. Per saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione/disamina della console stessa.

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