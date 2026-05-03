Nintendo Switch 2 cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il coupon dedicato e risparmia sull'acquisto della console

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Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione dell'ormai celebre console ibrida di Nintendo. Il design resta familiare, con Joy-Con aggiornati e una costruzione più solida, pensata per offrire maggiore ergonomia e durata nel tempo. Dal punto di vista tecnico, la console integra un hardware più potente, capace di supportare risoluzioni più elevate e prestazioni più fluide rispetto al modello precedente.