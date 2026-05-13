Cerchi un mouse da gaming cablato? Il Logitech G G502 X è al minimo storico

Se hai bisogno di un nuovo mouse da gaming ma non vuoi spendere troppo, il Logitech G G502 X è su Amazon a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 94,99 €, permettendoti di risparmiare il 53%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo cliccando sul box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Velocità e precisione
Questo mouse con filo è dotato di tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch per offrirti risposte veloci e affidabili. Troviamo inoltre il sensore HERO 25K per un ulteriore livello di precisione e prestazioni convincenti. Il mouse dispone anche di un pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile per una personalizzazione ottimale in base alle tue preferenze ed esigenze.
La rotella di scorrimento a doppia modalità si adatta ulteriormente alle tue esigenze. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto se non vuoi spendere troppo e non hai esigenze particolarmente specifiche. In caso contrario, ti suggeriamo di optare per altre soluzioni più adatte alle tue necessità.
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