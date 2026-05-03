Dalla recente roadmap presentata dall'azienda proprio nei giorni scorsi, è emerso che il film di The Legend of Zelda sarà proiettato anche in IMAX, attraverso il circuito di cinema compatibile con il formato in questione, all'interno del piano di uscite annunciato.
IMAX ha infatti presentato il programma dei film in arrivo prossimamente e già confermati come appartenenti al formato in questione, e tra questi trova spazio anche il film live action di The Legend of Zelda, che ha la data di uscita già annunciata per il 7 maggio 2027.
Il nuovo film in collaborazione tra Nintendo e Sony fa dunque parte del circolo di grandi blockbuster previsti rientrare nel sistema di proiezione più spettacolare, cosa che fa pensare a contenuti adatti a tale tipo di fruizione.
Nel circolo dei grandi blockbuster
Il film di Zelda è in buona compagnia: nella roadmap presentata da IMAX ci sono infatti numerosi film blockbuster in arrivo nei prossimi mesi, tra il 2026 e il 2027, che comprendono alcuni dei franchise più famosi in ambito cinematografico.
Per rimanere sui videogiochi, si segnala che anche Sonic the Hedgehog 4 verrà proiettato in questo formato, in arrivo da Paramount prima di Zelda, con uscita fissata per marzo 2027.
Per il resto, ci sono altri titoli di grosso calibro come Star Wars: Starfighter, Man of Tomorrow, il nuovo film di Minecraft, The Batman: Parte 2, Frozen 3 e Avengers: Secret Wars.
Nel frattempo, abbiamo visto che le riprese del film di The Legend of Zelda sono terminate e che potrebbe essere ispirato a più giochi della serie.