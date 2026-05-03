Dalla recente roadmap presentata dall'azienda proprio nei giorni scorsi, è emerso che il film di The Legend of Zelda sarà proiettato anche in IMAX, attraverso il circuito di cinema compatibile con il formato in questione, all'interno del piano di uscite annunciato.

IMAX ha infatti presentato il programma dei film in arrivo prossimamente e già confermati come appartenenti al formato in questione, e tra questi trova spazio anche il film live action di The Legend of Zelda, che ha la data di uscita già annunciata per il 7 maggio 2027.

Il nuovo film in collaborazione tra Nintendo e Sony fa dunque parte del circolo di grandi blockbuster previsti rientrare nel sistema di proiezione più spettacolare, cosa che fa pensare a contenuti adatti a tale tipo di fruizione.