Tomb Raider: Sidescroller Edition è disponibile gratuitamente: dagli stessi autori della remaster

Lo sviluppatore indipendente Delca ha annunciato la pubblicazione di Tomb Raider: Sidescroller Edition , che può essere scaricato gratuitamente dal portale TRCustoms, dedicato alle opere dei fan della serie con protagonista Lara Croft . Il progetto, i cui lavori sono iniziati nel 2022, nasce dalla collaborazione tra Delca e Trxye. Entrambi gli autori hanno maturato una certa esperienza professionale sulla serie lavorando allo sviluppo di Tomb Raider I-III Remastered , ma in questo caso hanno optato per qualcosa di completamente diverso. Il gioco è infatti un platform 2.5D a scorrimento laterale, un approccio che richiama da vicino le iterazioni della serie uscite in passato per console portatili e, soprattutto, Prince of Persia , che possiamo considerare un po' il gioco che ha dato origine a tutto.

Nuova prospettiva

Gli stessi autori hanno delineato le caratteristiche principali dell'opera attraverso una nota ufficiale: "Questo progetto reimmagina i classici giochi di Tomb Raider come un titolo a scorrimento laterale 2D. Rivisitate i luoghi che vi sono familiari, riprogettati per un'esperienza platform unica, con nuove trappole pensate per la nuova prospettiva!"

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Hanno poi spiegato che il gioco offre "10 livelli, portando Lara Croft in luoghi iconici come l'India, la Grecia e Venezia".

Il team ha anche inserito elementi dedicati agli amanti del completismo, confermando la presenza di alcuni segreti sbloccabili: "Nascosti in tutto il gioco ci sono 100 Cristalli Dorati opzionali per i giocatori che vogliono completare tutto. Un livello bonus nascosto viene sbloccato dopo aver completato il gioco raccogliendo tutti e 100 i Cristalli!".

Prima ancora della sua effettiva pubblicazione, la solidità del progetto aveva attirato l'attenzione di alcuni addetti ai lavori dell'industria. Tra questi figura Craig Derrick, produttore esecutivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio, il quale aveva espresso su X il suo apprezzamento per la qualità e la direzione intrapresa dallo sviluppo del gioco.

Se volete scaricarlo e giocarci, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale.