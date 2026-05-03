Tomb Raider: Sidescroller Edition è disponibile gratuitamente: dagli stessi autori della remaster

Lo sviluppatore indipendente Delca ha annunciato la pubblicazione di Tomb Raider: Sidescroller Edition, che può essere scaricato gratuitamente dal portale TRCustoms, dedicato alle opere dei fan della serie con protagonista Lara Croft. Il progetto, i cui lavori sono iniziati nel 2022, nasce dalla collaborazione tra Delca e Trxye. Entrambi gli autori hanno maturato una certa esperienza professionale sulla serie lavorando allo sviluppo di Tomb Raider I-III Remastered, ma in questo caso hanno optato per qualcosa di completamente diverso. Il gioco è infatti un platform 2.5D a scorrimento laterale, un approccio che richiama da vicino le iterazioni della serie uscite in passato per console portatili e, soprattutto, Prince of Persia, che possiamo considerare un po' il gioco che ha dato origine a tutto.
Nuova prospettiva
Gli stessi autori hanno delineato le caratteristiche principali dell'opera attraverso una nota ufficiale: "Questo progetto reimmagina i classici giochi di Tomb Raider come un titolo a scorrimento laterale 2D. Rivisitate i luoghi che vi sono familiari, riprogettati per un'esperienza platform unica, con nuove trappole pensate per la nuova prospettiva!"
Hanno poi spiegato che il gioco offre "10 livelli, portando Lara Croft in luoghi iconici come l'India, la Grecia e Venezia".
Il team ha anche inserito elementi dedicati agli amanti del completismo, confermando la presenza di alcuni segreti sbloccabili: "Nascosti in tutto il gioco ci sono 100 Cristalli Dorati opzionali per i giocatori che vogliono completare tutto. Un livello bonus nascosto viene sbloccato dopo aver completato il gioco raccogliendo tutti e 100 i Cristalli!".
Prima ancora della sua effettiva pubblicazione, la solidità del progetto aveva attirato l'attenzione di alcuni addetti ai lavori dell'industria. Tra questi figura Craig Derrick, produttore esecutivo di Indiana Jones e l'antico Cerchio, il quale aveva espresso su X il suo apprezzamento per la qualità e la direzione intrapresa dallo sviluppo del gioco.
Se volete scaricarlo e giocarci, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale.