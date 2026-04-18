Lara Croft cambia prospettiva: in arrivo un ambizioso Tomb Raider in 2.5D realizzato dai fan

È un periodo di grande fermento per gli appassionati di Tomb Raider . Tra la nuova serie prodotta da Amazon all'orizzonte e l'attesa per due nuovi progetti videoludici ufficiali, il remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst , atteso seguito di Underworld del 2008, l'entusiasmo del pubblico è alle stelle. Ma le sorprese non si limitano alle produzioni ufficiali. Axel "Delca" Hatté e Trxye, sviluppatori che hanno recentemente lavorato a Tomb Raider: Remastered, hanno appena annunciato il completamento della loro ultima fatica: Tomb Raider: Side Scroller Edition .

Arriva a breve

Il gioco permetterà di vestire i panni di Lara Croft esplorando undici ambientazioni tratte dalla trilogia originale. La buona notizia per i fan è che l'attesa sarà brevissima: il titolo sarà pubblicato gratuitamente a maggio 2026 su TRCustoms, il portale di riferimento per le creazioni realizzate con il Tomb Raider Level Editor (il tool di sviluppo nato con The Last Revelation e poi potenziato dalla community).

L'annuncio ha scatenato reazioni entusiastiche sui social. La community ha già etichettato l'opera come "un progetto fan-made da non perdere", ricordando con affetto le storiche avventure in 2D uscite all'epoca su Game Boy Color. Il fascino di questa rivisitazione ha colpito anche l'industria videoludica "maggiore".

Craig Derrick, produttore esecutivo di Lucasfilm Games e recentemente al lavoro su Indiana Jones e l'antico Cerchio, ha elogiato il progetto: "Adoro come sta venendo fuori", ha commentato, svelando poi un curioso aneddoto del passato: "Avevo progettato un'idea simile anni fa in LucasArts", ha raccontato, ricordando i suoi tentativi di rielaborare i grandi classici dello studio tra la fine degli anni Duemila e l'inizio del decennio successivo.

Per chi segue il lavoro di Delca, questo annuncio rappresenta il coronamento di un lungo percorso. Già tra il 2022 e il 2023, lo sviluppatore aveva pubblicato sul suo canale YouTube alcuni affascinanti esperimenti visivi che mostravano la Grande Muraglia cinese, il relitto della Maria Doria, le caverne e il Maniero Croft sotto questa inedita prospettiva laterale. Quei concept, che si affiancavano ad altri geniali lavori amatoriali come il "demake" in stile PS1 di Tomb Raider: Legend, sono finalmente diventati un gioco completo, pronto a far sognare di nuovo i nostalgici degli anni '90.