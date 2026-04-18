0

Lara Croft cambia prospettiva: in arrivo un ambizioso Tomb Raider in 2.5D realizzato dai fan

Tomb Raider: Side Scroller Edition è un platform 2.5D che reimmagina i Tomb Raider classici come dei platform alla Prince of Persia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/04/2026
Lara Croft

È un periodo di grande fermento per gli appassionati di Tomb Raider. Tra la nuova serie prodotta da Amazon all'orizzonte e l'attesa per due nuovi progetti videoludici ufficiali, il remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst, atteso seguito di Underworld del 2008, l'entusiasmo del pubblico è alle stelle. Ma le sorprese non si limitano alle produzioni ufficiali. Axel "Delca" Hatté e Trxye, sviluppatori che hanno recentemente lavorato a Tomb Raider: Remastered, hanno appena annunciato il completamento della loro ultima fatica: Tomb Raider: Side Scroller Edition.

Si tratta di un progetto amatoriale estremamente ambizioso, in cantiere da oltre due anni, che reimmagina i classici della serie abbandonando la storica esplorazione in 3D in favore del 2.5D, per un platform che ritorna a Prince of Persia.

Arriva a breve

Il gioco permetterà di vestire i panni di Lara Croft esplorando undici ambientazioni tratte dalla trilogia originale. La buona notizia per i fan è che l'attesa sarà brevissima: il titolo sarà pubblicato gratuitamente a maggio 2026 su TRCustoms, il portale di riferimento per le creazioni realizzate con il Tomb Raider Level Editor (il tool di sviluppo nato con The Last Revelation e poi potenziato dalla community).

L'annuncio ha scatenato reazioni entusiastiche sui social. La community ha già etichettato l'opera come "un progetto fan-made da non perdere", ricordando con affetto le storiche avventure in 2D uscite all'epoca su Game Boy Color. Il fascino di questa rivisitazione ha colpito anche l'industria videoludica "maggiore".

Riprendono i lavori sulla serie TV di Tomb Raider di Amazon dopo l'infortunio di Sophie Turner Riprendono i lavori sulla serie TV di Tomb Raider di Amazon dopo l'infortunio di Sophie Turner

Craig Derrick, produttore esecutivo di Lucasfilm Games e recentemente al lavoro su Indiana Jones e l'antico Cerchio, ha elogiato il progetto: "Adoro come sta venendo fuori", ha commentato, svelando poi un curioso aneddoto del passato: "Avevo progettato un'idea simile anni fa in LucasArts", ha raccontato, ricordando i suoi tentativi di rielaborare i grandi classici dello studio tra la fine degli anni Duemila e l'inizio del decennio successivo.

Per chi segue il lavoro di Delca, questo annuncio rappresenta il coronamento di un lungo percorso. Già tra il 2022 e il 2023, lo sviluppatore aveva pubblicato sul suo canale YouTube alcuni affascinanti esperimenti visivi che mostravano la Grande Muraglia cinese, il relitto della Maria Doria, le caverne e il Maniero Croft sotto questa inedita prospettiva laterale. Quei concept, che si affiancavano ad altri geniali lavori amatoriali come il "demake" in stile PS1 di Tomb Raider: Legend, sono finalmente diventati un gioco completo, pronto a far sognare di nuovo i nostalgici degli anni '90.

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lara Croft cambia prospettiva: in arrivo un ambizioso Tomb Raider in 2.5D realizzato dai fan