Il monitor da gaming AOC da 27" è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo del monitor AOC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 179€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il monitor AOC combina un pannello Fast IPS con caratteristiche pensate per offrire immagini fluide, colori accurati e una buona esperienza sia durante il gaming sia nell'utilizzo quotidiano.
La tecnologia IPS garantisce inoltre ampi angoli di visione, mentre i tempi di risposta particolarmente rapidi del pannello contribuiscono a rendere le immagini più reattive e definite anche nelle scene in rapido movimento
Ulteriori dettagli sul monitor
Per migliorare ulteriormente la fluidità durante le sessioni di gioco è presente la tecnologia Adaptive Sync, progettata per ridurre fenomeni come tearing e scatti e garantire una visualizzazione più uniforme. Il monitor è inoltre compatibile con NVIDIA G-SYNC, permettendo di sfruttare un refresh rate adattivo per ottenere un'esperienza di gioco più fluida e reattiva.
AOC ha pensato anche al comfort durante l'utilizzo prolungato. Il filtro hardware per la luce blu, disponibile attraverso la modalità Anti-Blue, contribuisce a ridurre l'esposizione alla luce blu e a rendere la visione più confortevole, limitando l'affaticamento degli occhi. A completare la dotazione troviamo un sistema audio stereo integrato.