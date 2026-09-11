Apple Watch Series 12 è lo smartwatch migliore: cosa rivela davvero il test sulla precisione del battito

Il risultato complessivo è favorevole ad Apple, ma il documento è interessante soprattutto per capire quanto possano essere vicini alla rilevazione di riferimento anche alcuni concorrenti.

Con Apple Watch Series 12 e Ultra 4 debutta l'Health Sensing System, che combina nuovi sensori ottici PPG ed elettrici con algoritmi dedicati all'elaborazione del segnale. Per misurarne l'accuratezza, Apple ha condotto uno studio su 1.460 partecipanti, confrontando i propri smartwatch con alcuni dei principali wearable disponibili .

Apple vince, ma Pixel e Huawei fanno emergere qualche sorpresa

Il protocollo prevedeva Apple Watch su un polso e un dispositivo concorrente sull'altro, mentre una fascia toracica Polar H10 con ECG forniva il riferimento. L'assegnazione dei polsi era casuale. Sono stati inclusi Garmin Forerunner 970, Google Pixel Watch 4, Huawei Watch 5, Samsung Galaxy Watch 8, WHOOP 5 e Oura Ring 5, che rappresentano secondo Apple circa il 90% del mercato mondiale degli smartwatch, oltre a due dispositivi senza schermo.

Grafico comparativo dell'affidabilità del tracciamento cardiaco (RMSE, MAE e media di sessione) tra Apple Watch e i principali wearable concorrenti durante diverse tipologie di allenamento.

Le prove hanno coperto corsa outdoor, corsa a intervalli indoor, ciclismo, HIIT e allenamento di forza. Il protocollo Daily Living ha invece misurato il battito durante riposo, lavoro alla scrivania, preparazione dei pasti e camminata. Le sessioni sono state confrontate con RMSE e MAE, due metriche che permettono di valutare sia l'errore medio sia gli scostamenti più marcati.

Apple ha raccolto dati in cinque centri, tre gestiti direttamente e due affidati a un'organizzazione di ricerca esterna. Sono stati esclusi, tra gli altri, utenti con tatuaggi o nei nella zona del sensore e persone che assumevano beta-bloccanti. Il dato finale comprende 1.254 partecipanti con almeno una misurazione comparabile.

Nel confronto complessivo Apple Watch registra un'accuratezza statisticamente superiore a tutti i concorrenti sia durante gli allenamenti sia nelle attività quotidiane, secondo RMSE e MAE. Su 159 confronti tra attività e metriche, Apple prevale con significatività statistica in 139 casi, mentre 18 risultati sono considerati indeterminati e soltanto 2 favoriscono il dispositivo concorrente.

Le eccezioni sono però interessanti. Pixel Watch 4 è risultato più preciso di Apple Watch durante il riposo secondo RMSE e MAE, anche se il vantaggio è inferiore a 0,5 battiti al minuto. Nel ciclismo, invece, il confronto tra Pixel e Apple non ha prodotto una differenza statisticamente determinabile.

Huawei Watch 5 offre un altro risultato degno di nota: nella media della frequenza cardiaca dell'intera sessione Workout Apple è numericamente migliore, ma il vantaggio non raggiunge la significatività statistica. Questo non significa quindi che Huawei sia più preciso, ma che in quella specifica metrica lo studio non dimostra una differenza reale tra i due dispositivi.

Il risultato sostiene la tesi di Apple, ma non equivale a una classifica assoluta degli smartwatch. Il test riguarda esclusivamente la frequenza cardiaca e non dimostra, per esempio, quale dispositivo sia migliore nel rilevare la variabilità del battito, nel sonno o nelle altre metriche fisiologiche. Inoltre, i modelli sono stati scelti tra quelli disponibili a giugno e testati a luglio e agosto 2026. Sono quindi rimasti fuori dispositivi arrivati successivamente sul mercato. Lo studio rappresenta un confronto ampio e metodologicamente strutturato, ma resta pur sempre una ricerca progettata e condotta da Apple. Per capire quanto il vantaggio del nuovo Health Sensing System sia riproducibile, serviranno anche test indipendenti.

Voi che cosa ne pensate? Quali sono le caratteristiche che rendono uno smartwatch migliore di un altro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.