iPhone Duo è disponibile per il preordine su Amazon: è il nuovo pieghevole di Apple

Su Amazon è possibile preordinare il nuovo iPhone Duo di Apple a 2.369 € (versione da 256 GB). Specifichiamo che al momento non è ancora disponibile, ma ti suggeriamo di tenere d'occhio la pagina perché molto presto sarà possibile prenotare il tuo dispositivo. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Il primo pieghevole di Apple
Il pieghevole è caratterizzato da una coppia di display collocati all'interno di una struttura realizzata in titanio. Una volta aperto, potrai sfruttare uno schermo Super Retina XDR da 7,6 pollici, mentre all'esterno è presente un secondo display da 5,4 pollici. Apple ha anche confermato il supporto ad Apple Pencil, in arrivo nel corso dell'anno, mentre il Touch ID è integrato nel pulsante laterale, rinunciando quindi al Face ID. Il dispositivo è inoltre alimentato dal nuovo chip A20 Pro per offrire ottime prestazioni e gestire contemporaneamente i due schermi.
Non manca il supporto al multitasking in Split View per dividere lo schermo in due aree indipendenti. L'autonomia dichiarata raggiunge le 31 ore di riproduzione video utilizzando il display interno (44 con il display esterno). Puoi scoprire tutte le caratteristiche di iPhone Duo nel nostro articolo dedicato.