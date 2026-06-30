GTA 6 il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondo

Sapevamo che GTA 6 sarebbe stato un successo e non siamo troppo stupiti di dovervi riportare che il videogioco di Rockstar Games è, al momento della scrittura, il titolo più venduto su PS Store in ogni regione del mondo.

La cosa è stata notata da un utente di ResetEra, Red Kong XIX, che ha pubblicato le immagini e condiviso i link di tutte le regioni/nazioni dove il PS Store è attivo, dimostrando che GTA 6 è sempre in prima posizione.