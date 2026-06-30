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GTA 6 il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondo

Senza troppe sorprese, scopriamo che GTA 6 è al momento il videogioco più venduto (nel senso di preordinato in questo caso) su PlayStation Store in tutto il mondo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/06/2026
Lucia e Jason di GTA 6 appoggiati su una auto di fronte a degli alberi e degli edifici
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Sapevamo che GTA 6 sarebbe stato un successo e non siamo troppo stupiti di dovervi riportare che il videogioco di Rockstar Games è, al momento della scrittura, il titolo più venduto su PS Store in ogni regione del mondo.

La cosa è stata notata da un utente di ResetEra, Red Kong XIX, che ha pubblicato le immagini e condiviso i link di tutte le regioni/nazioni dove il PS Store è attivo, dimostrando che GTA 6 è sempre in prima posizione.

I risultati di GTA 6 su PS Store

Qui sotto abbiamo condiviso l'immagine della versione italiana del PS Store, ma la situazione è la stessa in ogni altro negozio digitale di Sony. GTA 6 è sempre primo, battendo EA Sports FC, eFootball oppure Fortnite.

La lista dei giochi più venduti su PS Store in Italia
La lista dei giochi più venduti su PS Store in Italia

Ovviamente i risultati cambieranno nel corso del tempo e quanto segnalato è vero al momento della scrittura. Inoltre, con "più venduto" si intende in questo caso la prenotazione, visto che il gioco non è ancora ufficialmente disponibile alla vendita.

Uno dei licenziati da Rockstar Games non crede che giocherà a GTA 6, perché sarebbe troppo a livello emotivo Uno dei licenziati da Rockstar Games non crede che giocherà a GTA 6, perché sarebbe troppo a livello emotivo

Si tratta in ogni caso di un risultato che farà ben felici gli autori di Rockstar Games, ma anche Sony che potrà guadagnare su ogni vendita di GTA 6 tramite PS Store. Va comunque precisato che questo non ci dice quante copie di GTA 6 sono state prenotate, solo che al momento è il più venduto rispetto ai concorrenti.

Supponiamo però che al lancio GTA 6 sarà in grado di piazzare un gran numero di copie. Ricordiamo infine che GTA 6 potrebbe avere una modalità a 60 FPS su PS5 e Xbox, ma forse non al lancio.

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