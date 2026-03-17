0

Helldivers 2 presenta l’aggiornamento Uncover the Truth e la roadmap dei prossimi mesi

Helldivers 2 presenta l'update Uncover the Truth e una roadmap ricca di nuovi biomi, nemici, missioni e Titoli di Guerra in arrivo nei prossimi mesi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/03/2026
Un nuovo nemico di Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Articoli News Video Immagini

Arrowhead Game Studios ha annunciato Uncover the Truth, il prossimo aggiornamento di Helldivers 2. L'update sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 20 marzo e qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale.

Il filmato, montato come un vecchio horror d'altri tempi, introduce la nuova minaccia rappresentata da forme inedite di Illuminati e dalle loro tecnologie avanzate, capaci di mettere seriamente a rischio la Super Terra. Ovviamente sarà compito nostro debellare questo nuovo ostacolo alla democrazia controllata.

Le novità in arrivo nei prossimi mesi

Se il trailer offre un assaggio ma non entra nei dettagli dei contenuti, Arrowhead ha pubblicato sui social la prima vera e propria roadmap di Helldivers 2, che illustra gli aggiornamenti previsti nei prossimi mesi, fino a giugno.

La roadmap parte dalla versione 6.0 - Into the Unjust, uscita a febbraio, e prosegue con la 6.1 di marzo, ovvero l'aggiornamento Uncover the Truth, che introdurrà nuovi nemici, nuove campagne di guerra galattiche, missioni aggiuntive, il Titolo di Guerra "Divisione in Trincea", oltre a bilanciamenti dell'arsenale e correzioni varie.

La roadmap di Helldivers 2
La roadmap di Helldivers 2
Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra "Divisione di Trincea" in stile WWI, con data di uscita Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra Divisione di Trincea in stile WWI, con data di uscita

Ad aprile arriverà la versione 6.2, che includerà due nuovi biomi, varianti di nemici e un ulteriore Titolo di Guerra. Infine, a giugno è previsto l'aggiornamento 6.3, che introdurrà un nuovo bioma, un altro Titolo di Guerra e ulteriori contenuti ancora da svelare.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Helldivers 2 presenta l’aggiornamento Uncover the Truth e la roadmap dei prossimi mesi