Helldivers 2 presenta l’aggiornamento Uncover the Truth e la roadmap dei prossimi mesi

Arrowhead Game Studios ha annunciato Uncover the Truth, il prossimo aggiornamento di Helldivers 2. L'update sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 20 marzo e qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale.

Il filmato, montato come un vecchio horror d'altri tempi, introduce la nuova minaccia rappresentata da forme inedite di Illuminati e dalle loro tecnologie avanzate, capaci di mettere seriamente a rischio la Super Terra. Ovviamente sarà compito nostro debellare questo nuovo ostacolo alla democrazia controllata.