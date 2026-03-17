Helldivers 2 presenta l’aggiornamento Uncover the Truth e la roadmap dei prossimi mesi

Arrowhead Game Studios ha annunciato Uncover the Truth, il prossimo aggiornamento di Helldivers 2. L'update sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 20 marzo e qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale.
Il filmato, montato come un vecchio horror d'altri tempi, introduce la nuova minaccia rappresentata da forme inedite di Illuminati e dalle loro tecnologie avanzate, capaci di mettere seriamente a rischio la Super Terra. Ovviamente sarà compito nostro debellare questo nuovo ostacolo alla democrazia controllata.
Le novità in arrivo nei prossimi mesi
Se il trailer offre un assaggio ma non entra nei dettagli dei contenuti, Arrowhead ha pubblicato sui social la prima vera e propria roadmap di Helldivers 2, che illustra gli aggiornamenti previsti nei prossimi mesi, fino a giugno.
La roadmap parte dalla versione 6.0 - Into the Unjust, uscita a febbraio, e prosegue con la 6.1 di marzo, ovvero l'aggiornamento Uncover the Truth, che introdurrà nuovi nemici, nuove campagne di guerra galattiche, missioni aggiuntive, il Titolo di Guerra "Divisione in Trincea", oltre a bilanciamenti dell'arsenale e correzioni varie.
Ad aprile arriverà la versione 6.2, che includerà due nuovi biomi, varianti di nemici e un ulteriore Titolo di Guerra. Infine, a giugno è previsto l'aggiornamento 6.3, che introdurrà un nuovo bioma, un altro Titolo di Guerra e ulteriori contenuti ancora da svelare.