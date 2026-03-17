Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha una data ufficiale e c'è una sorpresa

Tom Holland ha annunciato finalmente la data ufficiale del primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, che verrà pubblicato domani, 18 marzo. Tuttavia l'attore ha anche rivelato una sorpresa dedicata ai tantissimi appassionati dell'eroe Marvel.
Le ore che ci separano dal trailer, infatti, vedranno comparire frammenti del video rilanciati da una serie di fan coinvolti in questa iniziativa e provenienti da tutto il mondo: un approccio che i produttori hanno voluto mettere in pratica per ringraziare chi ha sostenuto finora la saga cinematografica.
Ebbene, un paio di clip sono già comparse, e sebbene tratti di sequenze che durano letteralmente pochi istanti, tutte insieme probabilmente andranno a comporre una solida porzione del filmato finale, che siamo ovviamente curiosi di vedere per intero.
Non c'è dubbio che la strategia approntata da Sony per il lancio del primo trailer di Spider-Man: Brand New Day contribuirà a far aumentare l'entusiasmo attorno al reveal, che a quel punto verrà accolto come un vero e proprio evento.
Cosa si è visto finora
A diversi mesi ormai dal video che documentava il primo giorno di riprese di Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland è comparso sulla sua pagina Instagram per annunciare la data del primo trailer e illustrare i dettagli di questa simpatica iniziativa, come potete vedere qui di seguito.
Dopodiché, come detto, sono comparse le prime due clip, presentate da altrettanti fan, che trovate di seguito. Nella prima sequenza vediamo Spider-Man salvare una persona nell'ambito di un'inquadratura che rende omaggio alla prima copertina dedicata al personaggio su Amazing Fantasy nell'agosto del 1962.
La seconda clip, invece, mostra Peter Parker in una situazione di evidente difficoltà, mentre perde i sensi e sbatte letteralmente a terra. Cosa sarà successo? Ancora una manciata di ore e potremo scoprirlo grazie al primo trailer di Spider-Man: Brand New Day.