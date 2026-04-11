Pokémon Champions, Samson o Darwin's Paradox? Cosa giocherete questo fine settimana?

Come capita per qualsiasi live service, ci troviamo ancora all'inizio di un percorso che durerà degli anni e in cui l'esperienza verrà costantemente aggiornata, arricchita e migliorata, ma sembra proprio che il debutto di Pokémon Champions finora abbia convinto gli appassionati. Ci state giocando?

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L'idea era appunto quella di realizzare un impianto Pokémon tradizionale puntando però a una base d'utenza potenzialmente sconfinata , al fine di consolidare ulteriormente il successo della serie, attirare nuovi giocatori e realizzare incassi importanti con le microtransazioni.

Si parte ovviamente da Pokémon Champions , per un motivo banalmente semplice: parliamo di un'esperienza free-to-play basata su una delle proprietà intellettuali più popolari di sempre, disponibile non solo su Nintendo Switch (e dunque Nintendo Switch 2), ma anche sui dispositivi iOS e Android.

Cosa giocherete questo fine settimana? Di titoli interessanti negli ultimi giorni ne sono usciti parecchi, dunque se siete fra quelli che amano dedicarsi alle ultime novità piuttosto che al loro inevitabilmente gigantesco backlog, le opzioni sono tante.

Samson, Darwin's Paradox e gli altri

Sembra che il lancio di Samson sia stato viziato da parecchi problemi ed è ovviamente un peccato, alla luce delle aspettative che molti utenti nutrivano nei confronti del nuovo action a base open world diretto dal padre della serie Just Cause.

Nessun problema e anzi un debutto sorprendente è stato invece quello di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Darwin's Paradox, il nuovo e coloratissimo platform prodotto da Konami in cui, alla guida di un coraggioso polpo, dovremo affrontare numerose minacce, saltando da una piattaforma all'altra oppure nascondendoci nell'ambito di accattivanti sezioni stealth.

Come detto, tuttavia, in questi giorni sono usciti diversi titoli interessanti: nella nostra recensione di People of Note vi abbiamo raccontato ad esempio del nuovo progetto di Iridium Studios, una sorta di "musical condensato in un videogioco", mentre se le atmosfere di Pasqua vi hanno davvero influenzato, probabilmente in questo momento vi state divertendo con I Am Jesus Christ.

Insomma, cosa giocherete questo weekend?