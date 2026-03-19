Carl Pei, CEO di Nothing, immagina uno smartphone mosso interamente da agenti IA, presto diremo addio alle singole app?

Carl Pei, CEO di Nothing, ha predetto la scomparsa delle app a favore di agenti IA integrati. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Durante un'intervista al prestigioso festival SXSW di Austin, Carl Pei, co-fondatore e CEO di Nothing, ha delineato una visione radicale per il futuro della tecnologia mobile: un mondo in cui le applicazioni per smartphone, così come le conosciamo, scompariranno per lasciare il posto agli agenti di intelligenza artificiale. Secondo Pei, l'attuale esperienza d'uso dei telefoni è rimasta ancorata a logiche nate vent'anni fa con i primi PDA e Palm Pilot, basate su schermate di blocco, home screen e una miriade di icone da toccare manualmente.

Quali sono i limiti delle app secondo Carl Pei? Il limite principale evidenziato da Pei risiede nella frammentazione. Per compiere un'azione semplice, come organizzare un caffè con un amico, l'utente deve oggi "saltare" tra almeno quattro app diverse: messaggistica, mappe, servizi di ride-sharing e calendario. Questo processo è considerato "vecchia scuola" e inefficiente. Nothing Phone (4a) accoglie nuove funzioni con la versione Nothing OS 4.1: widget, personalizzazioni e altro ancora La proposta di Nothing è quella di un dispositivo AI-first che non si limiti a eseguire comandi banali (come prenotare un volo), ma che impari le intenzioni a lungo termine dell'utente. L'interfaccia del futuro non sarà progettata per l'interazione umana classica, ma sarà ottimizzata affinché l'agente IA possa operare senza attriti, evitando di mimare il tocco umano su menu e opzioni digitali.