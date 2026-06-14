A quanto pare la guerra in Iran potrebbe far salire ancora il prezzo di PC, console e smartphone: fra le conseguenze del conflitto c'è stato anche il danneggiamento di un complesso industriale in Arabia Saudita che è fra i principali produttori mondiali di resina PPE.

La struttura è stata colpita da missili iraniani all'inizio di aprile, dopo essere già stata costretta a interrompere le attività a causa delle difficoltà di transito nello Stretto di Hormuz, e a distanza di mesi non è ancora tornata operativa, né sembra che ciò accadrà nel breve periodo.

Secondo Jim Fitterling, CEO di Dow, società che gestisce una joint venture con Saudi Aramco, potrebbero essere necessari quasi trecento giorni prima che la situazione torni alla normalità, e le conseguenze di quanto accaduto iniziano a farsi sentire sul mercato.

Le resine plastiche sono infatti fra i principali responsabili dell'aumento di prezzo dei beni lavorati, pari al 9,4% annuo, che ha portato i circuiti stampati a subire un rincaro di oltre il 40% fra marzo e aprile, con diverse aziende del settore che stanno già adeguando i propri listini.