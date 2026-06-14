Il processore AMD Ryzen 9 9950X è in offerta su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 9 9950X: tramite l'applicazione del coupon MULTI45 (o ITPP45) è possibile ottenere uno sconto di 45€ per un costo totale di 396,21€. Puoi acquistare il prodotto direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 17 e il 23 giugno.

L'AMD Ryzen 9 9950X è un processore di fascia alta progettato per offrire buone prestazioni sia nel gaming sia nelle applicazioni professionali più impegnative. Basato sull'avanzata architettura AMD Zen 4 e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, questo modello combina potenza di calcolo ed efficienza energetica