Il processore AMD Ryzen 9 9950X è in offerta su AliExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 9 9950X: tramite l'applicazione del coupon MULTI45 (o ITPP45) è possibile ottenere uno sconto di 45€ per un costo totale di 396,21€. Puoi acquistare il prodotto direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 17 e il 23 giugno.
L'AMD Ryzen 9 9950X è un processore di fascia alta progettato per offrire buone prestazioni sia nel gaming sia nelle applicazioni professionali più impegnative. Basato sull'avanzata architettura AMD Zen 4 e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, questo modello combina potenza di calcolo ed efficienza energetica
Ulteriori dettagli sul processore
Il processore dispone di 16 core e 32 thread, una configurazione ideale per il multitasking avanzato. Le frequenze operative raggiungono livelli molto elevati, con una velocità base di 4,3 GHz e un boost fino a 5,7 GHz. Inoltre, tutti i core sono sbloccati, consentendo agli utenti più esperti di sfruttare l'overclocking per ottenere prestazioni ancora superiori.
Con un TDP di 170 watt e una generosa cache L3 da 80 MB, il Ryzen 9 9950X è progettato per garantire velocità e reattività ai massimi livelli. Integra inoltre una soluzione grafica AMD RDNA 2.
Il supporto alle memorie DDR5, alla tecnologia AMD EXPO e all'interfaccia PCIe 5.0 assicura la massima compatibilità con le tecnologie più recenti.
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