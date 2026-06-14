AMD "punzecchia" Apple e critica la compatibilità gaming del MacBook Neo rispetto ai laptop Ryzen

AMD ha riacceso il dibattito tra Windows e macOS con una nuova iniziativa pubblicitaria che mette a confronto i notebook equipaggiati con processori Ryzen e il MacBook Neo di Apple.
La campagna punta soprattutto sull'ambito gaming, sostenendo che i sistemi basati su Ryzen offrano una compatibilità molto più ampia con i videogiochi rispetto alla proposta della casa di Cupertino.
Secondo il materiale promozionale diffuso dall'azienda, i portatili Ryzen consentirebbero di eseguire nativamente tutti i 20 giochi presi come riferimento nella comparazione, mentre il MacBook Neo sarebbe compatibile in modo diretto soltanto con una piccola parte di questi titoli.
Il vantaggio nel gaming dei laptop Ryzen di AMD
AMD attribuisce questo vantaggio alla disponibilità delle principali piattaforme di distribuzione per PC, tra cui Steam, Epic Games Store e PC Game Pass, che garantirebbero un accesso più ampio al catalogo videoludico.
La società ha accompagnato il confronto con lo slogan che sottolinea come alcune funzionalità considerate essenziali siano già integrate nei sistemi Ryzen.
In particolare, AMD ha evidenziato la maggiore compatibilità software, una quantità superiore di memoria in alcune configurazioni, la presenza di un display touchscreen e una dotazione di porte più ricca rispetto al notebook Apple.
Ha senso un confronto tra laptop AMD e il Notebook Neo?
Tuttavia, il confronto ha suscitato alcune perplessità. Invece di mettere a confronto direttamente le capacità dei processori, AMD ha scelto di focalizzarsi principalmente sulle differenze tra gli ecosistemi Windows e macOS. Questa scelta rende il paragone meno immediato, considerando che i due prodotti sono destinati a utenti con esigenze differenti e operano in ambienti software distinti.
La campagna sottolinea inoltre che il processore Ryzen 5 220 sarebbe in grado di offrire prestazioni superiori in attività come il multitasking e la creazione di contenuti. AMD sostiene infatti miglioramenti significativi rispetto alla proposta concorrente in questi scenari di utilizzo.
Per quanto riguarda il gaming, alcuni osservatori fanno notare che il MacBook Neo non nasce come dispositivo pensato specificamente per i videogiochi. Insomma, il confronto potrebbe risultare, effettivamente, un po' sterile. Che cosa ne pensate voi?
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