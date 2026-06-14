AMD "punzecchia" Apple e critica la compatibilità gaming del MacBook Neo rispetto ai laptop Ryzen

AMD ha riacceso il dibattito tra Windows e macOS con una nuova iniziativa pubblicitaria che mette a confronto i notebook equipaggiati con processori Ryzen e il MacBook Neo di Apple.

In particolare, AMD ha evidenziato la maggiore compatibilità software , una quantità superiore di memoria in alcune configurazioni, la presenza di un display touchscreen e una dotazione di porte più ricca rispetto al notebook Apple.

La società ha accompagnato il confronto con lo slogan che sottolinea come alcune funzionalità considerate essenziali siano già integrate nei sistemi Ryzen .

Ha senso un confronto tra laptop AMD e il Notebook Neo?

Tuttavia, il confronto ha suscitato alcune perplessità. Invece di mettere a confronto direttamente le capacità dei processori, AMD ha scelto di focalizzarsi principalmente sulle differenze tra gli ecosistemi Windows e macOS. Questa scelta rende il paragone meno immediato, considerando che i due prodotti sono destinati a utenti con esigenze differenti e operano in ambienti software distinti.

La campagna sottolinea inoltre che il processore Ryzen 5 220 sarebbe in grado di offrire prestazioni superiori in attività come il multitasking e la creazione di contenuti. AMD sostiene infatti miglioramenti significativi rispetto alla proposta concorrente in questi scenari di utilizzo.

Per quanto riguarda il gaming, alcuni osservatori fanno notare che il MacBook Neo non nasce come dispositivo pensato specificamente per i videogiochi. Insomma, il confronto potrebbe risultare, effettivamente, un po' sterile. Che cosa ne pensate voi?