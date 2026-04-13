Il team di Soulmask annuncia i piani per sistemare la versione 1.0, lanciata da qualche giorno

Dopo molti mesi in Accesso Anticipato , Soulmask è finalmente arrivato alla versione 1.0 , disponibile ormai da qualche giorno, che ha introdotto nuovi contenuti e tanti miglioramenti, almeno sulla carta. In realtà i giocatori sono stati molto critici con il lancio, tanto che gli sviluppatori hanno deciso di tornare a parlare direttamente alla community con un lungo messaggio in cui riconoscono apertamente le difficoltà, chiedendo scusa e illustrando i piani per il futuro.

I problemi

"Siamo grati a tutti coloro che si sono uniti a noi e vogliamo scusarci sinceramente con i giocatori che non hanno avuto l'esperienza che speravano", ha spiegato il team, ammettendo senza giri di parole che "la versione 1.0 non ha soddisfatto tutte le aspettative" e che resta ancora "molto lavoro da fare".

Gli sviluppatori sottolineano di aver analizzato attentamente ogni tipo di feedback, dalle recensioni su Steam ai commenti sui social, e di aver già pubblicato varie correzioni, che comprendono la risoluzione di bug critici nel PvP, dei miglioramenti alla localizzazione, l'aggiunta dell'opzione per saltare il tutorial, nuovi server PvP (inclusa una modalità senza raid), oltre a ottimizzazioni per mod, interfaccia e stabilità generale. Sono stati inoltre ampliati i server ufficiali e introdotti miglioramenti all'esperienza di gioco, come modifiche alla progressione nella modalità sopravvivenza.

Guardando avanti, il team ha individuato le priorità su cui lavorare. In cima alla lista c'è l'esperienza dei nuovi giocatori, soprattutto nei primi 30 minuti: "Le prime impressioni contano. Qui non abbiamo centrato l'obiettivo e lo stiamo correggendo", spiegano, promettendo un onboarding più intuitivo e meno dispersivo.

In sviluppo anche un completo rifacimento del supporto ai controller, nuovi server per Sud America e Oceania, e ulteriori correzioni per i crash (spesso legati alle mod), difficoltà dei boss e prestazioni. Sul fronte tecnico, viene consigliato di ridurre i dettagli grafici per le GPU con meno di 3GB di VRAM, mentre il team assicura che continuerà a lavorare sull'ottimizzazione.

Particolare attenzione è dedicata al sistema di combattimento, riconosciuto come uno degli aspetti più deboli: "Soulmask è il nostro primo gioco 3D, e il combattimento è il sistema che lo mostra più chiaramente". Gli sviluppatori ammettono la complessità del problema e chiariscono che i miglioramenti richiederanno tempo: "Non verrà sistemato con una sola patch, ma vi mostreremo i progressi passo dopo passo". I primi interventi riguarderanno, tra le altre cose, la frusta e la reattività delle animazioni.

Più complessa la questione dell'interfaccia: nonostante numerosi tentativi di revisione, il team riconosce che l'attuale sistema di menu resta poco chiaro. "La profondità senza chiarezza è solo attrito", affermano, invitando i giocatori a segnalare problemi specifici per migliorare l'esperienza.

Il messaggio si chiude con un tono personale e diretto, ricordando che si tratta del primo progetto dello studio: "Non è una scusa, ma un contesto". E ribadendo il valore della community: "Se state vivendo un momento difficile con il gioco, lo capiamo. Continuate a dircelo, vi stiamo ascoltando".