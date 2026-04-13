Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends- Z-A in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia su questo bundle

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sul bundle di Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends- Z-A: lo sconto attivo sulla piattaforma è di 60€ grazie all'applicazione del codice MULTI60 (o, in alternativa, ITAR60) per un costo totale e finale d'acquisto di 459,00€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Lanciata nel 2025, questa nuova generazione introduce un hardware più potente, capace di gestire giochi più complessi e graficamente avanzati rispetto al modello precedente.

Uno dei miglioramenti principali riguarda il display e le prestazioni: la console supporta una risoluzione più alta e, grazie alla funzione di "boost" in modalità portatile, può eseguire molti giochi a qualità simile a quella della modalità docked, arrivando fino a 1080p anche in mobilità.