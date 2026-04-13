Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends- Z-A in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia su questo bundle

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Lanciata nel 2025, questa nuova generazione introduce un hardware più potente, capace di gestire giochi più complessi e graficamente avanzati rispetto al modello precedente.
Uno dei miglioramenti principali riguarda il display e le prestazioni: la console supporta una risoluzione più alta e, grazie alla funzione di "boost" in modalità portatile, può eseguire molti giochi a qualità simile a quella della modalità docked, arrivando fino a 1080p anche in mobilità.
Ulteriori dettagli sul gioco
Leggende Pokémon: Z-A è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Game Freak e pubblicato da Nintendo e The Pokémon Company, disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 nel 2025.
Fa parte della nona generazione e rappresenta il secondo capitolo della serie Leggende Pokémon, dopo Leggende Pokémon: Arceus, oltre a essere un sequel diretto di Pokémon X e Y.
È ambientato a Luminopoli, nella regione di Kalos, in fase di ristrutturazione da parte della Q-asar Inc. Il giocatore, appena arrivato in città, si unisce al Team MZ per affrontare il torneo Royale Z-A e indagare sul fenomeno Ferox.