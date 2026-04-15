SSD Crucial, Samsung e Fanxiang su AliExpress: tutti i codici sconto da applicare

Su AliExpress sono disponibili diversi SSD targati Crucial, Samsung e Fanxiang. Assicurati di utilizzare i coupon che ti indichiamo, in modo da risparmiare quanto più possibile, sebbene i prezzi non siano particolarmente bassi.
Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:
- ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
- ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
- ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Tutti gli SSD in offerta
Ecco di seguito un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato, basterà cliccare sui link per accedere direttamente alla pagina del prodotto:
- Crucial BX500 3D da 240 GB, disponibile a 139,69 €. Usa i codici MULTI15 o ITCD15 per risparmiare 15 €
- Crucial T500 da 1 TB, disponibile a 259,69 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare 30 €
- Samsung 870 EVO da 250 GB, disponibile a 61,99 €. Usa i codici MULTI7 o ITAR07 per risparmiare 7 €
- Samsung 870 QVO da 250 GB, disponibile a 105,69 €. Usa i codici MULTI10 o ITAR10 per risparmiare 10 €
- Fanxiang S880 da 1 TB, disponibile a 144,69 €. Usa i codici MULTI15 o ITCD15 per risparmiare altri 15 €
- Fanxiang S500Pro da 256 GB, disponibile a 43,89 €. Usa i codici MULTI4 o ITAR04 per risparmiare 4 €
- Fanxiang S880R da 1 TB con dissipatore, disponibile a 147,39 €. Usa i codici MULTI15 o ITCD15 per risparmiare 15 €
- Fanxiang S880 M.2 da 1 TB, disponibile a 144,99 €. Usa i codici MULTI15 o ITCD15 per risparmiare 15 €
- Fanxiang S500 Pro M.2 da 256 GB, disponibile a 43,89 €. Usa i codici MULTI4 o ITAR04 per risparmiare 4 €