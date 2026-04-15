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SSD Crucial, Samsung e Fanxiang su AliExpress: tutti i codici sconto da applicare

Se hai bisogno di nuovi SSD, puoi trovare diverse opzioni su AliExpress in base alle tue esigenze. Assicurati di sfruttare i nostri codici per spendere meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/04/2026
SSD

Su AliExpress sono disponibili diversi SSD targati Crucial, Samsung e Fanxiang. Assicurati di utilizzare i coupon che ti indichiamo, in modo da risparmiare quanto più possibile, sebbene i prezzi non siano particolarmente bassi.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Tutti gli SSD in offerta

Ecco di seguito un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato, basterà cliccare sui link per accedere direttamente alla pagina del prodotto:

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