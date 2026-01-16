Il director di Eternal Darkness torna con Deadhaus Sonata: un RPG che ricorda Blood Omen

Dopo il successivo Too Human su Xbox, il team si è praticamente dissolto ed è iniziato un peregrinare piuttosto mesto di Dyack, coinvolto anche in scandali e polemiche come cause con Epic Games per l'utilizzo di Unreal Engine, questioni legali sui fondi governativi ricevuti per lo sviluppo di alcuni giochi e, in generale, progetti mai arrivati a conclusione.

Il director di Eternal Darkness: Sanity's Requiem è tornato in scena con un nuovo action RPG che si presenta come una sorta di erede spirituale di Blood Omen , in arrivo su Steam e intitolato Deadhaus Sonata .

Un erede spirituale di un classico?

Forse non tutti sanno che uno dei primi titoli di Silicon Knights è stato proprio Blood Omen: Legacy of Kain, dunque non è del tutto fuori luogo considerare questo Deadhaus Sonata come una sorta di erede spirituale di quello storico RPG del 1996.

In effetti, potrebbe essere considerato una sorta di traduzione della meccanica classica del gioco in un contesto 3D, anche se la consistenza del tutto è ancora da valutare e l'aspetto forse non è proprio dei più rifiniti, per il momento.

In ogni caso, Deadhaus Sonata è in arrivo a breve con un accesso anticipato previsto per quest'anno su PC e sarà distribuito come titolo free-to-play, dunque sarà anche facile potersi fare un'idea in prima persona di questa nuova produzione.