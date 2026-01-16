Disney ha rimosso alcuni giochi da Steam

Disney ha rimosso alcuni suoi vecchi giochi su Steam, probabilmente per problemi di licenze, o più semplicemente per fare ordine nel suo catalogo. Purtroppo non ha diramato alcun comunicato ufficiale in materia, quindi non possiamo che procedere per ipotesi.

Come detto, si tratta di giochi non proprio recentissimi, che probabilmente non facevano più numeri tali da giustificarne il mantenimento. Si parla anche di mancanza di compatibilità con le ultime versioni di Windows 11. Evidentemente, aggiornarli sarebbe costato troppo, quindi si è preferito di toglierli dalla vendita.