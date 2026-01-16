0

Disney ha rimosso alcuni giochi da Steam

Senza dare spiegazioni in merito, Disney ha rimosso da Steam diversi giochi, alcuni molto vecchi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/01/2026
Alcuni personaggi di Toy Story

Disney ha rimosso alcuni suoi vecchi giochi su Steam, probabilmente per problemi di licenze, o più semplicemente per fare ordine nel suo catalogo. Purtroppo non ha diramato alcun comunicato ufficiale in materia, quindi non possiamo che procedere per ipotesi.

Come detto, si tratta di giochi non proprio recentissimi, che probabilmente non facevano più numeri tali da giustificarne il mantenimento. Si parla anche di mancanza di compatibilità con le ultime versioni di Windows 11. Evidentemente, aggiornarli sarebbe costato troppo, quindi si è preferito di toglierli dalla vendita.

Titoli di ogni genere

Vediamo l'elenco completo dei titoli Disney rimossi da Steam:

  • Phineas and Ferb: New Inventions
  • Disney's Hercules Action Game
  • Stunt Island
  • Afterlife
  • Disney Cars Classics
  • Cars Radiator Springs Adventures
  • Disney Toy Story Pack
  • Toy Story Mania
  • Disney Winnie the Pooh
  • Disney Flight and Racing
  • Disney Planes
  • Armed and Dangerous
  • Chicken Little Ace in Action
  • Finding Nemo
Alcuni dei giochi rimossi erano sicuramente dimenticabili, mentre altri erano validi, come il gestionale Afterlife o l'action Armed and Dangerous.

Difficile pensare a una qualche raccolta in arrivo che li comprenda tutti, visto che sono titoli molto divesi tra loro. Comunque sia, vi faremo sapere nel caso emergano ulteriori dettagli su questa rimozione.

