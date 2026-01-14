Disney Afternoon Collection è stata registrata dall'ESRB: in arrivo su Nintendo Switch?

Sembra ci sia una bella raccolta di vecchi classici Disney in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2, più precisamente le rimasterizzazioni ad opera di Digital Eclipse, considerando che una Disney Afternoon Collection è stata recentemente classificata dall'ESRB da parte del team in questione.

Si trata di una compilation davvero molto interessante, che racchiude sei giochi classici tratti dalle serie animate del colosso americano, rielaborati da Digital Eclipse e lanciati in raccolta già nel 2017 su PC, PS4 e Xbox One, a quanto pare ora in arrivo anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

In effetti, i titoli in questione non erano presenti sulle console attuali di Nintendo, cosa piuttosto bizzarra considerando che si tratta di giochi usciti originariamente su NES.