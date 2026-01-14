La data di uscita di Forza Horizon 6 pare essere finita online tramite Forza Horizon 5

Quando arriverà Forza Horizon 6? Secondo un nuovo leak, il 19 maggio 2026, con quattro giorni di accesso anticipato per chi fa la prenotazione.
Secondo quando indicato dall'account XBOXF10, un messaggio pop-up è apparso all'interno di Forza Horizon 5 e ha quindi svelato i dettagli sul prossimo capitolo della serie. Ovviamente rimane un rumor ed è possibile che l'immagine condivisa sia fasulla.
Considerando però che il videogioco sarà mostrato la prossima settimana all'Xbox Developer Direct, non è impossibile che Microsoft abbia semplicemente compiuto un errore e abbia mostrato il messaggio in anticipo sui tempi.
I bonus preorder e i contenuti di Forza Horizon 6 secondo il leak
Secondo quanto condiviso, il pop-up interno a Forza Horizon 5 dichiara quanto segue: "Prenota ora e ottieni una Ferrari J50 esclusiva e già ottimizzata in Forza Horizon 6! Scopri i paesaggi mozzafiato del Giappone a bordo di oltre 550 auto reali e diventa una leggenda delle corse nella più grande avventura di guida open world mai realizzata da Forza Horizon."
Il messaggio continua poi affermando: "Prenota Forza Horizon 6 Premium Edition oppure acquista il Premium Upgrade, che include:
- Accesso anticipato - gioca con 4 giorni di anticipo a partire dal 15 maggio,
- Abbonamento VIP,
- Welcome Pack,
- Car Pass,
- Time Attack Car Pack,
- Italian Passion Car Pack (in arrivo dopo il lancio),
- 2 espansioni Premium (in arrivo dopo il lancio)."
Non ci resta che attendere e vedere se è tutto vero.