La data di uscita di Forza Horizon 6 pare essere finita online tramite Forza Horizon 5

Quando arriverà Forza Horizon 6? Secondo un nuovo leak, il 19 maggio 2026, con quattro giorni di accesso anticipato per chi fa la prenotazione.

Secondo quando indicato dall'account XBOXF10, un messaggio pop-up è apparso all'interno di Forza Horizon 5 e ha quindi svelato i dettagli sul prossimo capitolo della serie. Ovviamente rimane un rumor ed è possibile che l'immagine condivisa sia fasulla.

Considerando però che il videogioco sarà mostrato la prossima settimana all'Xbox Developer Direct, non è impossibile che Microsoft abbia semplicemente compiuto un errore e abbia mostrato il messaggio in anticipo sui tempi.