I giochi di gennaio su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi di gennaio su PlayStation Plus Extra e Premium, che saranno disponibili a partire dal 20 gennaio e potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi dagli utenti che possiedono un abbonamento a PS Plus di livello Extra o Premium, appunto.
Si parte da Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie survival horror di Capcom nonché episodio conclusivo dell'arco narrativo di Ethan Winters, che era stato inaugurato con l'inquietante Resident Evil 7 biohazard.
Nel gioco dovremo intraprendere un viaggio in una zona sperduta dell'est Europa alla ricerca della figlia di Ethan, Rose, trovandoci a visitare un misterioso villaggio che si trova fra castelli gotici abitati da vampiri, case delle streghe, paludi insidiose e fabbriche abbandonate.
Rispetto alla tradizione di Resident Evil, non c'è dubbio che Village introduca elementi orrorifici diversi dal solito, che attingono alla letteratura gotica per consegnarci creature diverse dai tradizionali zombie.
Infinite Wealth e gli altri
Il secondo nome di spicco della line-up di gennaio è senza dubbio Like a Dragon: Infinite Wealth, che ha ottenuto un grande successo pur alla luce di scelte narrative quantomeno bizzarre, almeno rispetto a ciò a cui Ryu Ga Gotoku Studio ci aveva abituato in passato.
L'avventura segna il ritorno di Kazuma Kiryu, protagonista del gioco in tandem con Ichiban Kasuga e impegnato come lui in una difficile missione di salvataggio in quel di Honolulu, che anche qui si svolge secondo le regole degli RPG con combattimento a turni.
Gli altri titoli del mese includono le entusiasmanti spedizioni di Expeditions: A MudRunner Game, che ci vedranno affrontare motnagne e foreste a bordo di veicoli da lavoro, ma anche le atmosfere inquietanti di A Quiet Place: The Road Ahead, brillante trasposizione della celebre saga cinematografica firmata Stormind Games.
Completano la lista l'appassionante roguelike Darkest Dungeon 2, il walking simulator The Exit 8, il suggestivo gioco di guida Art of Rally, il puzzle game A Little to the Left e il grande classico Ridge Racer, quest'ultimo però riservato ai soli abbonati di livello Premium.