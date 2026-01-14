I giochi di gennaio su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi di gennaio su PlayStation Plus Extra e Premium, che saranno disponibili a partire dal 20 gennaio e potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi dagli utenti che possiedono un abbonamento a PS Plus di livello Extra o Premium, appunto.

Si parte da Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie survival horror di Capcom nonché episodio conclusivo dell'arco narrativo di Ethan Winters, che era stato inaugurato con l'inquietante Resident Evil 7 biohazard.

Nel gioco dovremo intraprendere un viaggio in una zona sperduta dell'est Europa alla ricerca della figlia di Ethan, Rose, trovandoci a visitare un misterioso villaggio che si trova fra castelli gotici abitati da vampiri, case delle streghe, paludi insidiose e fabbriche abbandonate.

Rispetto alla tradizione di Resident Evil, non c'è dubbio che Village introduca elementi orrorifici diversi dal solito, che attingono alla letteratura gotica per consegnarci creature diverse dai tradizionali zombie.